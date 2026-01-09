Russia-Ukraine War: ఉక్రెయిన్పై రష్యా ప్రతీకారం.. విరుచుకుపడ్డ హైపర్ సోనిక్ క్షిపణి 'ఒరెష్నిక్'!
ఉక్రెయిన్పై రష్యా ప్రతీకార దాడి. పుతిన్ నివాసంపై దాడికి సమాధానంగా గంటకు 13,000 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణించే హైపర్ సోనిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించిన రష్యా.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మరోసారి అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నివాసంపై ఇటీవల జరిగిన డ్రోన్ దాడులకు మాస్కో గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. ఉక్రెయిన్ లక్ష్యంగా రష్యా తన అత్యాధునిక 'ఒరెష్నిక్' (Oreshnik) హైపర్ సోనిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించింది.
ఏమిటి ఈ 'ఒరెష్నిక్' క్షిపణి ప్రత్యేకత?
రష్యా రక్షణ అమ్ములపొదిలో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన క్షిపణుల్లో ఇది ఒకటి. దీని వేగం మరియు పరిధి వింటేనే ప్రపంచ దేశాలు వణికిపోతున్నాయి.
భీకర వేగం: ఈ క్షిపణి గంటకు 13,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. అంటే ధ్వని కంటే కొన్ని రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో ఇది లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తుంది.
మీడియం రేంజ్: ఇది మధ్యంతర శ్రేణి క్షిపణి అయినప్పటికీ, దీని పరిధి చాలా ఎక్కువ.
యూరప్కు ముప్పు: ఐరోపా ఖండంలోని దాదాపు అన్ని దేశాలు ఈ మిస్సైల్ పరిధిలోకి వస్తాయని రక్షణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రతీకార దాడి!
ఇటీవల పుతిన్ అధికారిక నివాసంపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో దాడికి ప్రయత్నించిందని రష్యా ఆరోపించింది. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించిన రష్యా రక్షణ శాఖ.. అత్యాధునిక క్షిపణిని ప్రయోగించడం ద్వారా ఉక్రెయిన్కు మరియు దానికి మద్దతిస్తున్న పాశ్చాత్య దేశాలకు గట్టి హెచ్చరికలు పంపింది.
ఈ హైపర్ సోనిక్ క్షిపణి దాడితో ఉక్రెయిన్లోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలు ధ్వంసమైనట్లు సమాచారం. తాజా పరిణామాలతో యూరప్ దేశాల్లో మరోసారి యుద్ధ భయం మొదలైంది.