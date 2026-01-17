Putin Ready for Mediation: ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ నేతలతో రష్యా అధ్యక్షుడు కీలక చర్చలు!
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ నేతలతో ఆయన ఫోన్ లో మాట్లాడి శాంతి చర్చల గురించి చర్చించారు.
పశ్చిమాసియా (West Asia) మంటల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు రష్యా దౌత్యపరమైన వ్యూహాన్ని వేగవంతం చేసింది. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ శుక్రవారం ఇటు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూతో, అటు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్తో విడివిడిగా ఫోన్లో మాట్లాడారు. ప్రాంతీయ స్థిరత్వం కోసం ఇరు దేశాల మధ్య నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
నెతన్యాహూతో చర్చలు:
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూతో మాట్లాడిన పుతిన్.. ఇరాన్తో నెలకొన్న వివాదంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం దౌత్యపరమైన చర్చల ద్వారానే శాంతి సాధ్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. భవిష్యత్తులో అన్ని స్థాయిల్లోనూ సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు ఇరువురు నేతలు అంగీకరించినట్లు క్రెమ్లిన్ (రష్యా అధ్యక్ష భవనం) వెల్లడించింది.
ఇరాన్ అధ్యక్షుడి వివరణ:
అదేవిధంగా, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ కూడా పుతిన్తో మాట్లాడారు. దేశంలో ఆర్థిక సమస్యల వల్ల తలెత్తిన నిరసనలను శాంతియుతంగా పరిష్కరించేందుకు తాము చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఆయన పుతిన్కు వివరించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి వంటి అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఇరాన్కు రష్యా అందిస్తున్న మద్దతుకు పెజెష్కియాన్ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ట్రంప్ దూత సంచలన వ్యాఖ్యలు:
మరోవైపు, ఇరాన్ సమస్యపై అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూత స్టీవ్ విట్కాఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ఇరాన్ గనుక అణు నిరాయుధీకరణకు (Denuclearization) అంగీకరిస్తే, ఈ సమస్యకు దౌత్యపరమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఒకవేళ అది జరగకపోతే పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి" అని ఆయన హెచ్చరించినట్లు రష్యా వార్తా సంస్థ 'టాస్' పేర్కొంది.