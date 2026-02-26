PM Modi Israel Visit: ప్రధాని మోడీకి ఇజ్రాయెల్ అత్యున్నత గౌరవ పురస్కారం..
ప్రధాని మోడీ రెండురోజుల పర్యటన కోసం ఇజ్రాయేల్ చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయనకు ఆ దేశ పార్లమెంట్ త్యున్నత గౌరవమైన స్పీకర్ ఆఫ్ ది నెస్సెట్ పతకం లభించింది
రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బుధవారం ఇజ్రాయెల్ చేరుకున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఆయన భార్య సారా నెతన్యాహు విమానాశ్రయంలో మోడీకి స్వాగతం పలికారు.
ఆ తర్వాత ప్రధాని మోదీ ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ నెస్సెట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు, అక్కడ ఆయనకు పార్లమెంటు అత్యున్నత గౌరవమైన స్పీకర్ ఆఫ్ ది నెస్సెట్ పతకం లభించింది. నెస్సెట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన మోదీ, ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ దాడులను ఖండించారు.
“మీ బాధను మేము అర్థం చేసుకున్నాము. భారతదేశం చాలా కాలంగా ఉగ్రవాదంతో బాధపడుతోంది. భారతదేశం ఇజ్రాయెల్కు అండగా నిలుస్తుంది” అని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ చెప్పారు.
ఇక ఇజ్రాయేల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మాట్లాడుతూ "మోడీ నాకు సోదరుడిలాంటివాడు; నా హృదయంలో ఆయనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది" అని అన్నారు. మోడీని ఆసియా సింహం అని, ప్రపంచ గౌరవనీయ నాయకుడు అని ఆయన అభివర్ణించారు.
ఇజ్రాయేల్ లో తొలిసారిగా..
నెస్సెట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తొలి భారత ప్రధానమంత్రి మోడీ. ఆయన పార్లమెంటుకు చేరుకున్న వెంటనే, శాసనసభ్యులు ఆయనకు స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చి "మోడీ, మోడీ!" అని నినాదాలు చేశారు.
ప్రధాని మోడీ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
"ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటులో మాట్లాడటం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను - ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు ముందు నిలబడటం నాకు గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నేను ఒక పురాతన నాగరికత, భారతదేశాన్ని సూచిస్తున్నాను. మరొక పురాతన నాగరికతను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నాను."
నేను 140 కోట్ల మంది భారతీయుల తరఫున
140 కోట్ల మంది భారతీయుల తరపున, మీకు శుభాకాంక్షలు, స్నేహం, గౌరవం, బలమైన భాగస్వామ్యం సందేశాన్ని తీసుకువచ్చాను.
భారతదేశంలో యూదులు ఎప్పుడూ సురక్షితంగా ఉన్నారు - భారతదేశంలోని యూదు సమాజం భయం, వివక్ష లేదా హింస లేకుండా జీవించిందని నేను గర్వంగా చెప్పగలను. వారు తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నారు.
భారతదేశం-ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు
మన దేశాల మధ్య సంబంధాలు 2,000 సంవత్సరాలకు పైగా నాటివి. భారతదేశం - ఇజ్రాయెల్ 2,000 సంవత్సరాల నాటి బంధాన్ని పంచుకుంటాయి. ఎస్తేర్ పుస్తకం భారతదేశం గురించి ప్రస్తావించగా, టాల్ముడ్ మన వాణిజ్య సంబంధాల గురించి ప్రస్తావించింది.
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో భారత సైనికుల ప్రాణత్యాగం
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఈ ప్రాంతంలో 4,000 కంటే ఎక్కువ మంది భారతీయ సైనికులు తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. మా సంబంధం రక్తం - త్యాగంలో కూడా పాతుకుపోయింది.
ఉగ్రవాదం ఎప్పుడూ సమర్ధనీయం కాదు
కారణం చేతనైనా పౌరులను చంపడం సమర్థించబడదు. ఉగ్రవాదం ఎప్పుడూ సమర్ధనీయం కాదు. భారతదేశం కూడా ఉగ్రవాద బాధను చవిచూసింది. కాబట్టి మా విధానం స్పష్టంగా - దృఢంగా ఉంది.
గాజా చొరవకు మద్దతు
నేను UNSC మద్దతు గల గాజా శాంతి చొరవకు మద్దతు ఇస్తున్నాను. ఈ చొరవ ఈ ప్రాంతానికి న్యాయమైన- శాశ్వత శాంతిని తీసుకురాగలదని నేను నమ్ముతున్నాను. చర్చలు, శాంతి, స్థిరత్వం కోసం భారతదేశం మీతో నిలుస్తుంది.
నెతన్యాహు ప్రసంగంలో ముఖ్యాంశాలు..
భారతదేశంలో యూదులు ఎప్పుడూ హింసకు గురికాలేదు భారతదేశంలో యూదులు ఎప్పుడూ హింసకు గురికాలేదు. భారతదేశం కారణంగా, యూదు సమాజం ఎప్పుడూ గౌరవం పొందింది.
భారతదేశం-ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు ప్రత్యేకమైనవి
రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కేవలం దౌత్యపరమైనవి మాత్రమే కాదు, హృదయపూర్వకమైనవి కూడా. భారతదేశం-ఇజ్రాయెల్ కూటమి రెండు దేశాల బలాన్ని పెంచుతుంది.
'మోడీ హగ్' నిజమైన స్నేహానికి చిహ్నం
'మోడీ హగ్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ఒక లాంఛనప్రాయం కాదు, నిజమైన సంబంధానికి సంకేతం.
భాగస్వామ్యం బలాన్ని పెంచుతుంది
రెండు దేశాలు వాణిజ్యాన్ని రెట్టింపు చేశాయి. సహకారాన్ని మూడు రెట్లు పెంచాయి. పరస్పర అవగాహనను నాలుగు రెట్లు పెంచాయి. ఈ కూటమి రెండు దేశాల బలాన్ని పెంచుతుంది.
మోడీ నాకు స్నేహితుడు మాత్రమే కాదు సోదరుడు కూడా..
మోదీ నాకు గొప్ప స్నేహితుడు మరియు ప్రపంచ వేదికపై ప్రముఖ నాయకుడు. నేను ఆయనను కేవలం ఒక స్నేహితుడు మాత్రమే కాదు, ఒక సోదరుడిగా భావిస్తాను. ప్రధాని మోడీ ఆసియా సింహం.