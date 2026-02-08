Operation Sindoor Impact: పాక్ అబద్ధాలు బట్టబయలు.. భొలారీ బేస్లో భారత్ జరిపిన విధ్వంసం తాలుకూ సాక్ష్యాలివే!
Operation Sindoor Impact: ఆపరేషన్ సిందూర్ ఎఫెక్ట్.. భొలారీ ఎయిర్ బేస్లో ధ్వంసమైన హ్యాంగర్ను తొలగిస్తున్న పాకిస్థాన్. మే 10న భారత వాయుసేన జరిపిన దాడిలో భారీ నష్టం జరిగినట్లు ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా వెల్లడి.
Operation Sindoor Impact: సరిహద్దుల్లో పాక్ దుశ్చర్యలకు ప్రతిగా భారత వాయుసేన చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' ఫలితాలు ఇప్పుడు ప్రపంచానికి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మే 10వ తేదీన సింధ్ ప్రావిన్స్లోని భొలారీ వాయుసేన స్థావరంపై భారత్ జరిపిన దాడిలో పాక్ కీలక రక్షణ వ్యవస్థలు ధ్వంసమయ్యాయి. తాజాగా అందిన శాటిలైట్ చిత్రాల ప్రకారం, దెబ్బతిన్న హ్యాంగర్ను పాక్ బలగాలు తొలగిస్తూ మరమ్మతులు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
ఏమిటీ ఆపరేషన్ సిందూర్?
పాకిస్థాన్ డ్రోన్ దాడులకు ధీటైన సమాధానం ఇచ్చేందుకు భారత వాయుసేన ఈ రహస్య ఆపరేషన్ను చేపట్టింది. మే 10న ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో భొలారీ ఎయిర్ బేస్లోని హ్యాంగర్ను భారత్ టార్గెట్ చేసింది. ఈ దాడిలో పాకిస్థాన్కు చెందిన అత్యంత విలువైన సాబ్-2000 (Saab-2000) ఎయిర్బార్న్ ఎర్లీ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ధ్వంసమైనట్లు భారత నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఉపగ్రహ చిత్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
జనవరి 28న వాంటోర్ సంస్థ విడుదల చేసిన ఉపగ్రహ చిత్రాల ప్రకారం:
మరమ్మతులు: భొలారీ బేస్లో దెబ్బతిన్న హ్యాంగర్ పైకప్పును (Green Roof) పాక్ తొలగిస్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
నష్ట నివారణ: దాడి జరిగినప్పటి నుంచి ఈ విషయాన్ని దాస్తూ వస్తున్న పాక్, ఇప్పుడు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్కడ నిర్మాణ పనులు చేపడుతోంది.
భారత్ వాడిన అస్త్రం ఏది?
ఈ దాడిలో భారత వాయుసేన ఏ రకమైన క్షిపణి లేదా బాంబును వాడిందనే విషయాన్ని ఇప్పటివరకు అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే, అత్యంత కచ్చితత్వంతో కూడిన (Precision Strike) ఆయుధాన్ని వాడటం వల్లే కేవలం హ్యాంగర్ మాత్రమే ధ్వంసమైందని రక్షణ రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ముగింపు: ఆపరేషన్ సిందూర్ ద్వారా భారత్ తన సత్తా చాటడమే కాకుండా, పాక్ మిలిటరీ బేస్లలోని బలహీనతలను ఎండగట్టింది. ఇప్పటికే పలు ఇతర మిలిటరీ స్థావరాల్లోనూ మరమ్మతులు జరుగుతుండటం భారత్ సాధించిన విజయాన్ని చాటిచెబుతోంది.