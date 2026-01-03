  • Menu
Operation Anvesh: షురూ.. చిక్కుల్లో యూట్యూబర్! ఏకంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కే లేఖ రాసిన పోలీసులు

Highlights

వివాదాస్పద యూట్యూబర్ అన్వేష్‌పై పంజాగుట్ట పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. హిందూ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఏకంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కు లేఖ రాశారు. విచారణకు సహకరించకపోతే లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.

ప్రపంచ యాత్రికుడిగా (Travel Vlogger) తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యూట్యూబర్ అన్వేష్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. అన్వేష్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు ఇప్పుడు అతడిని పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కించేలా చేస్తున్నాయి. హిందూ దేవతలను కించపరిచేలా మాట్లాడారన్న ఆరోపణలపై పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

రంగంలోకి పంజాగుట్ట పోలీసులు.. ఇన్‌స్టాకు లేఖ!

అన్వేష్ కేసులో పంజాగుట్ట పోలీసులు దూకుడు పెంచారు. ఇందులో భాగంగా 'ఆపరేషన్ అన్వేష్' పేరుతో విచారణ వేగవంతం చేశారు. అన్వేష్ వినియోగిస్తున్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఐడీ హిస్టరీని అందజేయాలని కోరుతూ మెటా (Instagram) సంస్థకు పోలీసులు అధికారికంగా లేఖ రాశారు.

ఇన్‌స్టా నుంచి సమాచారం అందిన వెంటనే అన్వేష్‌కు నోటీసులు జారీ చేయాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ విచారణకు సహకరించకపోతే, దేశం విడిచి వెళ్లకుండా లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసేందుకు కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు పంజాగుట్ట సీఐ రామకృష్ణ స్పష్టం చేశారు.

అసలేం జరిగింది? (కేసు నేపథ్యం)

సినీ నటి, బీజేపీ నాయకురాలు కరాటే కళ్యాణి ఫిర్యాదుతో ఈ వివాదం వెలుగులోకి వచ్చింది. హిందూ దేవతలను అగౌరవపరిచేలా, అశ్లీల సంకేతాలతో కూడిన వీడియోలు చేస్తూ సమాజంపై చెడు ప్రభావం చూపుతున్నాడని ఆమె పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

దీనిపై స్పందించిన పోలీసులు అన్వేష్‌పై BNS సెక్షన్లు 352, 79, 299 తో పాటు ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదు చేశారు. కేవలం హైదరాబాద్‌లోనే కాకుండా ఖమ్మం, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో కూడా అన్వేష్‌పై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

నెటిజన్ల ఆగ్రహం.. 'బాయ్‌కాట్ అన్వేష్'

ఒకప్పుడు ట్రావెల్ వీడియోలతో లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్న అన్వేష్, ఇప్పుడు అదే స్థాయిలో వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నాడు. సోషల్ మీడియాలో #BoycottAnvesh అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ వైరల్ అవుతోంది. వేల సంఖ్యలో సబ్‌స్క్రైబర్లు అతడి ఛానల్‌ను అన్‌సబ్‌స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు.

ప్రధాన ఆరోపణలు:

  • హిందూ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.
  • విదేశీ పర్యటనల్లో అభ్యంతరకర ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడం.
  • బెట్టింగ్ యాప్స్‌కు వ్యతిరేకంగా చెప్తూనే, వివాదాస్పద కంటెంట్ పోస్ట్ చేయడం.

ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. పోలీసులు తదుపరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

