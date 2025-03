Sagaing Bridge collapsed in Myanmar: మయన్మార్, థాయ్‌లాండ్ దేశాలు శుక్రవారం భూకంపంతో చిరుగుటాకులు వణికిపోయాయి. మయన్మార్‌లోని మండాలయ్, సగైంగ్ నగరాల్లో భూకంపం విధ్వంసం సృష్టించింది. సగైంగ్ రీజియన్ నుండి మండాలయ్ రీజియన్ వెళ్లే రహదారి మధ్యలో ఇర్రవడి నదిపై నిర్మించిన ఓల్డ్ సగైంగ్ బ్రిడ్జి ఈ భూకంపం ధాటికి కుప్పకూలింది.

మయన్మార్‌లో అతి పొడవైన నదిగా ఇరవడి నదికి పేరుంది. నదికి ఇరువైపులా ఉన్న రెండు కీలకమైన ప్రాంతాలను కలిపే వంతెన ఇది. మండాలయ్ ఆ దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద నగరం కావడంతో ఈ నదిపై నిత్యం రాకపోకలు సాగించే వారి సంఖ్య కూడా భారీగానే ఉంటుంది.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down. 🙏🏻 Hope not many injuries and everyone is safe. Pray for Myanmar 😞🙏🏻 #earthquake #Myanmar #myanmarearthquake pic.twitter.com/tfGOm3K7AN

90 ఏళ్ల క్రితం బ్రిటీష్ పాలనలో ఈ నది వంతెనను నిర్మించారు. ఈ పాత కాలం నాటి బ్రిడ్జికి కొద్దిదూరంలోనే మరో కొత్త వంతెనను నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఆ వంతెన పరిస్థితి ఏంటనేది ఇంకా అర్థం కావడం లేదు. పాత బ్రిడ్జి కూలిపోవడంతో కొత్త బ్రిడ్జిపై రాకపోకలు నిలిపేశారు. కొత్త బ్రిడ్జి కూడా దెబ్బ తిని ఉంటుందని అధికారులు, స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

The 91-year-old Ava Bridge, or Old Sagaing Bridge, which spanned the Irrawaddy River between Mandalay and Sagaing regions and was built by British colonizers, collapsed Friday during a powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand. Video: CJ #WhatsHappeningInMyanmar #Myanmar … pic.twitter.com/dczbyDYa92

చలించిన ప్రధాని మోదీ

మయన్మార్, థాయ్ ల్యాండ్ లో భూకంపం మిగిల్చిన నష్టంపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఆ రెండు దేశాలకు తగిన విధంగా సహాయం అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు.

Concerned by the situation in the wake of the Earthquake in Myanmar and Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked the MEA to remain in touch…