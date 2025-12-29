Numerology Luck: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి 'కుబేర' యోగం.. కష్టపడకపోయినా కాసుల వర్షమే!
ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీని బట్టి వారి వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు మరియు ఆర్థిక స్థితిగతులను అంచనా వేయవచ్చని న్యూమరాలజీ (సంఖ్యాశాస్త్రం) చెబుతోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారు పుట్టుకతోనే అదృష్టవంతులని, వారిపై కుబేరుని అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 7: అదృష్టానికి కేరాఫ్ అడ్రస్!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఏదైనా నెలలో 7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారిని రాడిక్స్ సంఖ్య '7' ఉన్నవారిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి కేతువు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కేతువు జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికత మరియు పదునైన తెలివితేటలకు కారకుడు.
వీరి ప్రత్యేకతలు ఇవే:
- జ్ఞాన సంపద: కేతువు అనుగ్రహం వల్ల వీరు విపరీతమైన తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. క్లిష్టమైన సమస్యలను కూడా చిటికెలో పరిష్కరిస్తారు.
- ఆర్థిక స్థితి: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి డబ్బుకు ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడంలో వీరు ఎప్పుడూ ముందుంటారు.
- ముందుచూపు: వీరు భవిష్యత్తును ముందుగానే అంచనా వేయగలరు. వ్యాపారంలో కానీ, కెరీర్లో కానీ వీరు వేసే ప్రణాళికలు నూటికి నూరు శాతం సక్సెస్ అవుతాయి.
రహస్య స్వభావం.. అదే వీరి బలం!
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిని అర్థం చేసుకోవడం ఎవరికైనా చాలా కష్టం.
గుప్త నిధులు: వీరు తమ ప్రణాళికలను, ఆలోచనలను ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా ఉంచుతారు. ఇదే వారి విజయానికి ప్రధాన కారణం.
కష్టపడే తత్వం: ఏదైనా సాధించాలని నిర్ణయించుకుంటే, అది పూర్తయ్యే వరకు విశ్రమించరు. వీరికున్న శక్తి సామర్థ్యాలతో అసాధ్యమైన వాటిని కూడా సుసాధ్యం చేస్తారు.
గమనిక: సమాజంలో మంచి గుర్తింపు, గౌరవం పొందడమే కాకుండా.. ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించే సత్తా ఈ రాడిక్స్ 7 సంఖ్య కలిగిన వారికి ఉంటుంది.