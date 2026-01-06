Maduro Speaks Out: US నన్ను అక్రమంగా ఖైదు చేసింది… నేను నిజమైన అధ్యక్షుడు!
వెనిజులా మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అమెరికా కోర్టులో డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు. కరాకస్లో విద్యుత్ అంతరాయం, కాల్పుల శబ్దాల మధ్య ఉద్రిక్తత పెరిగింది.
వెనిజులా రాజకీయాల్లో ఈ వారం సంచలనాత్మక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అధ్యక్ష హోదాను కోల్పోయిన నికోలస్ మదురో, డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ మరియు నార్కో-టెర్రరిజం ఆరోపణలపై విచారణ ఎదుర్కోవడానికి మన్హట్టన్ కోర్టులో హాజరయ్యారు.
63 ఏళ్ల మదురో, కోర్టులో తనపై వచ్చిన డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ఆరోపణలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు. తనను ఒసామా బిన్ లాడెన్తో పోల్చడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. "నేను మంచి వ్యక్తిని. నా దేశానికి అధ్యక్షుడిగా సేవ చేశాను" అని ఆయన కోర్టులో పేర్కొన్నారు. అలాగే, తనను బలవంతంగా అమెరికాకు తరలించారని ఆరోపిస్తూ, "నన్ను బంధించి, ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు" అని మదురో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మదురోపై ఉన్న ఆరోపణలు:
వెనిజులా ప్రభుత్వ అండతో నడుస్తున్న డ్రగ్ కార్టెల్ ద్వారా వేలాది కిలోల కొకైన్ను అమెరికాకు తరలించారనేది ప్రధాన ఆరోపణ. అమెరికా ప్రభుత్వం ఆయనపై మోపిన ఇతర అభియోగాలు:
- నార్కో-టెర్రరిజం.
- టన్నుల కొద్దీ కొకైన్ను స్మగ్లింగ్ చేయడానికి కుట్ర.
ఈ ఆరోపణలు నిరూపితమైతే ఆయనకు దశాబ్దాల తరబడి జైలు శిక్ష లేదా జీవిత ఖైదు పడే అవకాశం ఉంది.
చట్టపరమైన పోరాటం మరియు వివాదం:
మదురో న్యాయవాదులు ఈ అరెస్టును సవాలు చేస్తూ, ఒక సార్వభౌమ దేశ అధ్యక్షుడిగా ఆయనకు చట్టపరమైన రక్షణ ఉంటుందని వాదిస్తున్నారు. అయితే, అమెరికా మదురోను వెనిజులా అధ్యక్షుడిగా గుర్తించడం లేదు, దీనివల్ల ఈ చట్టపరమైన పోరాటం మరింత క్లిష్టంగా మారనుంది.
వెనిజులాలో తాజా పరిస్థితులు:
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో వెనిజులా రాజధాని కరాకస్లో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. మంగళవారం రాత్రి మిరాఫ్లోర్స్ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ సమీపంలో కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయని సాక్షులు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో డ్రోన్లు లేదా విమానాలు తిరుగుతున్నట్లు, కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వెనిజులా ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు దీనిపై అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మదురో ప్రాథమిక విచారణ అనేది ఒక సుదీర్ఘమైన చట్టపరమైన మరియు రాజకీయ పోరాటానికి నాంది మాత్రమే. ఇది అమెరికా-వెనిజులా సంబంధాలపై మరియు అంతర్జాతీయ రాజకీయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.