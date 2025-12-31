Fireworks Countdown: న్యూయార్క్లో 2026 కొత్త సంవత్సరం ఈవ్ ఫైరువర్క్ వీక్షణ కోసం 6 అద్భుతమైన స్ట్రీట్స్
న్యూయార్క్ నగరంలో 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో భాగంగా బాణసంచా వీక్షించడానికి ఉత్తమ ప్రదేశాలు మరియు లైవ్ క్రూజ్లతో పాటు రూఫ్టాప్ పార్టీలు మరియు లైవ్స్ట్రీమ్ ఎంపికలతో కూడిన అర్ధరాత్రి వేడుకల చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
న్యూయార్క్ సిటీ 2026 సంవత్సరం వస్తున్న సందర్భంగా ప్రపంచం మొత్తం ఎదురుచూసే నగరంగా తన క్రేజ్ను పెంచుకుంటోంది. "ఎప్పటికీ నిద్రపోని నగరం" , మరోసారి, ఉత్తమ దృశ్యాలతో పాటు, బాణసంచా , క్రూజ్లు మరియు రూఫ్టాప్లలో పార్టీలతో నిండిన రాత్రితో సంవత్సరాన్ని స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. టైమ్స్ స్క్వేర్ యొక్క ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంతో పాటు, NYC న్యూ ఇయర్ ఈవ్ పార్టీ యొక్క పూర్తి శ్రేణిని అందించే సుందరమైన వాటర్ఫ్రంట్ పార్కులు మరియు కుటుంబ-కేంద్రీకృత ఉత్సవాలను కూడా కలిగి ఉంది. బిగ్ ఆపిల్లో న్యూ ఇయర్ ఈవ్ బాణసంచా వేడుకలను ఉత్తమంగా వీక్షించడానికి ఇది మీకు ఒక సమగ్ర గైడ్.
NYCలో న్యూ ఇయర్ ఈవ్ ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?
సంవత్సరంలో సమయం ముగిసే క్షణం, ప్రపంచ వేడుకలకు న్యూయార్క్ కేంద్రంగా మారుతుంది. ఈ నగరం అత్యంత ఆడంబరమైన న్యూ ఇయర్ ఈవ్ వేడుకలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. రంగురంగుల బాణసంచా, సంగీతం, స్కైలైన్ వీక్షణలు మరియు పార్టీ చేసుకుంటున్న జనాల కలయిక దీన్ని నిజంగా అద్భుతమైన అనుభవంగా మారుస్తుంది. మీరు కౌంట్డౌన్ల ఉల్లాసకరమైన వినోదాన్ని ఇష్టపడినా లేదా విశ్రాంతినిచ్చే, రొమాంటిక్ స్థలం కోసం వెతికినా, అత్యంత గుర్తుండిపోయే క్షణాలతో మిమ్మల్ని ఆకర్షించడానికి NYCలో అన్నీ ఉన్నాయి.
NYC బాణసంచా ఏ సమయానికి ఉంటుంది?
NYCలో సాధారణంగా న్యూ ఇయర్ ఈవ్ బాణసంచా సరిగ్గా అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు మొదలవుతుంది. రంగురంగుల మరియు ప్రకాశవంతమైన బాణసంచా పేలుళ్లు నగరం యొక్క దృశ్యాన్ని ప్రకాశింపజేస్తూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతాయి.
NYC బాణసంచాను ఇంటర్నెట్లో చూడటం సాధ్యమేనా?
ఖచ్చితంగా! బాణసంచా మరియు ఐకానిక్ ఈవెంట్లతో సహా న్యూయార్క్ యొక్క చాలా న్యూ ఇయర్ ఈవ్ వేడుకలను యూట్యూబ్ మరియు అధికారిక సైట్లలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా చూడవచ్చు. కాబట్టి, మీరు భౌతికంగా అక్కడ ఉండలేకపోతే, చింతించకండి, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ప్రపంచంలోని మిగిలిన వారితో పాటు సెకన్లను లెక్కించవచ్చు.
న్యూయార్క్ నగరంలో న్యూ ఇయర్ ఈవ్ బాణసంచాను ఆస్వాదించడానికి ఉత్తమ ప్రదేశాలు
ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్, బ్రూక్లిన్
- స్థానం: గ్రాండ్ ఆర్మీ ప్లాజా
- వాతావరణం: కమ్యూనిటీ, వేడుక మరియు ఉల్లాసం
బిజీగా ఉండే మిడ్టౌన్ ప్రాంతానికి ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ అత్యంత అనుకూలమైన ఉచిత ప్రత్యామ్నాయాలలో ఒకటి. ఈ పార్క్ రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో లైవ్ మ్యూజిక్ మరియు వినోదాన్ని నిర్వహిస్తుంది, తద్వారా నివాసితులకు మరియు పర్యాటకులకు ఈ ప్రదేశం చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. బాణసంచాను ఉత్తమంగా వీక్షించడానికి, ముందుగానే చేరుకుని ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ వెస్ట్ వెంబడి లేదా ప్లాజా వద్ద ఒక స్థలాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.
సెంట్రల్ పార్క్, మాన్హాటన్
- స్థానం: షీప్ మెడో లేదా 72వ స్ట్రీట్ ట్రాన్స్వర్స్
- వాతావరణం: రొమాంటిక్ మరియు ఐకానిక్
సెంట్రల్ పార్క్ యొక్క బాణసంచా ఎక్కువగా 72వ వీధి దగ్గర కనిపిస్తుంది, ఇది అర్ధరాత్రి మొత్తం ప్రాంతాన్ని ఖచ్చితంగా రొమాంటిక్గా చేస్తుంది. ప్రఖ్యాత NYRR మిడ్నైట్ రన్ కూడా ఇక్కడే ప్రారంభమవుతుంది, రన్నర్లు కాంతి విస్ఫోటనాల క్రింద పరుగెత్తుతారు. రన్నర్లు కానివారు బెథెస్డా టెర్రేస్ (Bethesda Terrace) నుండి వీక్షణను పొందవచ్చు, అయితే అది ఎప్పుడూ కొంచెం రద్దీగా ఉంటుంది.
బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ పార్క్
- స్థానం: పియర్స్ 1 నుండి 6, DUMBO
- వాతావరణం: అందమైన మరియు ఇన్స్టాగ్రామబుల్
ఈ పార్క్ మాన్హాటన్ యొక్క అసాధారణమైన "పోస్ట్కార్డ్ వ్యూ"ను కలిగి ఉంది. హార్బర్ను, మాన్హాటన్ బ్రిడ్జ్ను మరియు దాని చుట్టూ ఉన్న స్కైలైన్ను ప్రకాశింపజేసే అనేక బాణసంచా ప్రదర్శనలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. దగ్గరలోని బ్రూక్లిన్ హైట్స్ ప్రొమెనేడ్ (Brooklyn Heights Promenade) కూడా గొప్ప వీక్షణను కలిగి ఉంది, కొన్నిసార్లు స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని కూడా అక్కడ నేపథ్యంగా చూడవచ్చు.
న్యూ ఇయర్ ఈవ్ క్రూజ్లు
- నౌకలు: సర్కిల్ లైన్, హార్న్బ్లోవర్, మరియు ప్రైవేట్ యాచ్లు
- వాతావరణం: లగ్జరీ మరియు ఉత్సవాలు
వీధుల్లోని జనాలను ఎవరు ఇష్టపడతారు? న్యూ ఇయర్ ఈవ్ హార్బర్ క్రూజ్ మిమ్మల్ని నేరుగా నీటిపైకి, బాణసంచా క్రిందకు తీసుకువెళుతుంది. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, క్రూజ్లు డిన్నర్, ఓపెన్ బార్లు, DJలు మరియు, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా, ఉత్తమ వీక్షణలను అందిస్తాయి—ముఖ్యంగా స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ చుట్టూ, ఇక్కడ బాణసంచా నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
NYC అంతటా రూఫ్టాప్ బార్లు
- వాతావరణం: చిక్ మరియు సృజనాత్మక
NYCలోని రూఫ్టాప్ బార్లు నగరంపై కురుస్తున్న బాణసంచా యొక్క ఉత్తమ వీక్షణలను పై నుండి అందిస్తాయి. కొన్ని ప్రసిద్ధ ఎంపికలు:
- 230 ఫిఫ్త్: ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ యొక్క ప్రత్యక్ష వీక్షణతో చాలా విశాలమైన రూఫ్టాప్.
- ది ప్రెస్ లాంజ్ (ఇంక్ 48): అన్ని వైపుల నుండి హడ్సన్ నది మరియు మిడ్టౌన్ స్కైలైన్ యొక్క పూర్తి వీక్షణ.
- వెస్ట్లైట్ (బ్రూక్లిన్): మాన్హాటన్, క్వీన్స్ మరియు బ్రూక్లిన్ యొక్క పనోరమిక్ వీక్షణ.
ఈ ప్రదేశాలు త్వరగా బుక్ అవుతాయి కాబట్టి రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలని గట్టిగా సిఫార్సు చేయడమైనది.
టైమ్స్ స్క్వేర్
టైమ్స్ స్క్వేర్ న్యూ ఇయర్ ఈవ్ బాల్ డ్రాప్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది, అయితే ఇది బాణసంచా ప్రదర్శనలకు పేరుగాంచిన ప్రదేశం కాదు. బదులుగా, మీరు భారీ కాన్ఫెట్టి డ్రాప్, ఆడియో-విజువల్స్ మరియు చిన్నపాటి బాణసంచాను చూడవచ్చు. టైమ్స్ స్క్వేర్ మరియు సెంట్రల్ పార్క్లోని న్యూ ఇయర్ ఈవ్ బాణసంచా నిర్ధారించబడనప్పటికీ, వేడుక సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది. చిల్డ్రన్స్ మ్యూజియం ఆఫ్ మాన్హాటన్ వంటి ప్రదేశాలు పిల్లలున్న కుటుంబాల కోసం ముందుగానే వేడుకలను నిర్వహిస్తాయి.
చివరి చిట్కా
వ్యక్తిగతంగా హాజరైనా లేదా లైవ్ స్ట్రీమ్ ద్వారా వీక్షించినా, న్యూయార్క్ నగరపు న్యూ ఇయర్ ఈవ్ వేడుకలు 2026 సంవత్సరానికి ఒక అద్భుతమైన ప్రారంభాన్ని అందించగలవు. ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండటం, సమయానికి చేరుకోవడం మరియు స్థానాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.