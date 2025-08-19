భారత్–చైనా సంబంధాల్లో కొత్త పరిణామాలు: ఎరువులు, యంత్రాల సరఫరాకు బీజింగ్ అంగీకారం
చైనా భారత్కు ఎరువులు, యంత్ర పరికరాలు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సరఫరా చేయడానికి అంగీకరించింది. వాంగ్ యీ పర్యటనలో జైశంకర్తో కీలక చర్చలు, సరిహద్దు సమస్య పరిష్కారంపై కొత్త దారులు తెరుచుకున్నాయి.
ట్రంప్ వాణిజ్యయుద్ధం (Donald Trump trade war) ప్రభావంతో మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితుల నడుమ, భారత్–చైనా దేశాలు సంబంధాలను సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ (Wang Yi) పర్యటన సందర్భంగా కీలక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఆయన భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్తో భేటీ అయ్యి, భారత్కు ఎరువులు, బోరింగ్ యంత్రాలు (TBM), రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సరఫరా చేయడానికి చైనా సిద్ధమైందని వెల్లడించారు.
ఎరువుల సరఫరా సమస్య పరిష్కార దిశగా
- భారత్కు కావాల్సిన యూరియా, ఎన్పీకే, డీఏపీ వంటి ప్రత్యేక ఎరువుల సరఫరా గత కొన్ని నెలలుగా నిలిచిపోయింది.
- బీజింగ్ ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూనే, భారత్కు మాత్రం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం చేస్తోందన్న విమర్శలు వచ్చాయి.
- 2023లో కూడా చైనాకు చెందిన రెండు పెద్ద కంపెనీలు భారత్కు రావాల్సిన యూరియాను నిలిపివేశాయి.
- ఈ ఎరువులలో భారత్ వినియోగించే వాటిలో 80% దిగుమతులు చైనా నుంచే వస్తాయి.
తాజా చర్చలతో ఈ సరఫరాలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయని సమాచారం.
యంత్ర పరికరాలు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ పై సహకారం
జైశంకర్–వాంగ్ యీ సమావేశంలో, భారత్లోని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన టన్నెల్ బోరింగ్ మెషీన్స్ (TBM), అలాగే రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సరఫరా చేయడానికి బీజింగ్ అంగీకరించింది. ఇవి వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన ఒప్పందాలుగా భావిస్తున్నారు.
తైవాన్పై భారత వైఖరి స్పష్టం
- తైవాన్పై భారత్లో ఎటువంటి మార్పులు లేవని, కేవలం ఆర్థిక, సాంస్కృతిక సంబంధాల కోసమే ప్రతినిధులు ఉంటారని జైశంకర్ వాంగ్ యీకి స్పష్టం చేశారు.
- ఇది చైనా పక్షాన సానుకూల సంకేతంగా పరిగణించబడింది.
సరిహద్దు సమస్యలపై చర్చలు
- ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు వాంగ్ యీ, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్తో ప్రత్యేక ప్రతినిధుల సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
- సాయంత్రం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కూడా కలవనున్నారు.
- ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందాలను అమలు చేయడమే తన పర్యటన లక్ష్యమని చైనా ప్రకటించింది.
మొత్తం మీద, వాంగ్ యీ పర్యటనతో భారత్–చైనా మధ్య ఎరువుల సరఫరా, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్, యంత్ర పరికరాల దిగుమతి సమస్యలు సులభతరం అవుతాయని, ఇరుదేశాల సంబంధాలు మళ్లీ పుంజుకోవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.