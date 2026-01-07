Nestle Baby Milk Powder వాడుతున్నారా? జాగ్రత్త.. ఆ పాల పొడిలో ప్రమాదకర టాక్సిన్!
నెస్లే బేబీ మిల్క్ పౌడర్ బ్రాండ్లు SMA, NAN, BEBA లలో 'సిర్యూలైడ్' అనే టాక్సిన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఉత్పత్తులను నెస్లే రీకాల్ చేస్తోంది. మీ వద్ద ఉన్న బ్యాచ్ నంబర్ తనిఖీ చేసుకోవాలని తల్లిదండ్రులకు సూచన.
పసిపిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో నెస్లే సంస్థ సంచలన ప్రకటన చేసింది. తమ పాపులర్ బ్రాండ్లు అయిన SMA, NAN, BEBA లలోని కొన్ని బ్యాచ్లలో 'సిర్యూలైడ్' (Cereulide) అనే ప్రమాదకరమైన టాక్సిన్ ఉన్నట్లు సంస్థ గుర్తించింది. నెదర్లాండ్స్లోని ఒక ఫ్యాక్టరీలో సరఫరా అయిన ముడి పదార్థాల్లో లోపం వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తినట్లు సమాచారం.
ఏయే బ్రాండ్లపై ప్రభావం?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెస్లేకు చెందిన ఈ మూడు ప్రధాన బ్రాండ్లు రీకాల్ పరిధిలోకి వచ్చాయి:
- SMA
- NAN
- BEBA
'సిర్యూలైడ్' టాక్సిన్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల కలిగే ప్రమాదాలేంటి?
ఇది 'బాసిల్లస్ సిర్యస్' అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే విష పదార్థం.
లక్షణాలు: ఈ టాక్సిన్ కలిగిన పాలు తాగితే శిశువుల్లో తీవ్రమైన వాంతులు, వికారం, కడుపు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్య గమనిక: బ్రిటన్ ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ ఏజెన్సీ ప్రకారం.. ఈ టాక్సిన్ పాలను వేడి చేయడం వల్ల లేదా మరిగించడం వల్ల నశించదు. కాబట్టి పౌడర్లో టాక్సిన్ ఉంటే అది నేరుగా పిల్లల శరీరంలోకి చేరుతుంది.
మీ దగ్గరున్న మిల్క్ పౌడర్ సురక్షితమేనా? ఇలా చెక్ చేయండి:
మీరు వాడుతున్న ప్యాకెట్ లేదా టిన్ సురక్షితమేనా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ క్రింది దశలను అనుసరించండి:
బ్యాచ్ నంబర్ చూడండి: పాల డబ్బా అడుగు భాగంలో లేదా ప్యాకెట్ పక్కన 'Batch Code' ఉంటుంది.
వెబ్సైట్ తనిఖీ: నెస్లే అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి, వారు ప్రకటించిన 'రీకాల్ లిస్ట్'లో మీ దగ్గరున్న బ్యాచ్ నంబర్ ఉందో లేదో సరిచూసుకోండి.
వాడటం ఆపేయండి: ఒకవేళ మీ బ్యాచ్ నంబర్ ఆ జాబితాలో ఉంటే, వెంటనే ఆ పాలను పిల్లలకు ఇవ్వడం ఆపివేసి, డీలర్ను సంప్రదించండి.
నెస్లే వివరణ:
ఇప్పటి వరకు ఈ ఉత్పత్తుల వల్ల ఏ శిశువుకూ అనారోగ్యం కలిగినట్లు ఆధారాలు లేవని, కేవలం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా (Precautionary Measure) మాత్రమే ఈ గ్లోబల్ రీకాల్ చేపడుతున్నామని నెస్లే స్పష్టం చేసింది. దాదాపు 10కి పైగా ఫ్యాక్టరీల నుండి 800కు పైగా ఉత్పత్తులు దీనివల్ల ప్రభావితమయ్యాయి.