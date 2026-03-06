Nepal Election Results 2026: నేపాల్ లో బాలెన్ షా పార్టీ ప్రభంజనం.. వెనుకంజలో మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలీ
Nepal Election Results 2026: నేపాల్ ఎన్నికల్లో బాలెన్ షా పార్టీ దూసుకుపోతోంది. మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలీ వెనుకంజలో ఉన్నారు. నేపాల్ ఎన్నికల తాజా అప్డేట్స్
Nepal Election Results 2026: నేపాల్ సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రారంభ ట్రెండ్స్ ప్రకారం, రాపర్, ఖాట్మండు మాజీ మేయర్ బాలెన్ షా నేతృత్వంలోని 'రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ' స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మండుతో పాటు పలు కీలక నియోజకవర్గాల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు ముందంజలో ఉన్నారు. మరోవైపు గగన్ థాపా నేతృత్వంలోని నేపాలీ కాంగ్రెస్ ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించగా, మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలీ సారథ్యంలోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంటోంది.
గురువారం జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో నేపాల్ ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. మొత్తం ఓటర్లలో 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నట్లు అక్కడి ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో దేశంలో చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక నిరసనలు, రాజకీయ అనిశ్చితి తర్వాత జరుగుతున్న ఎన్నికలు కావడంతో అంతర్జాతీయంగా ఈ ఫలితాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలీ తన సొంత నియోజకవర్గమైన ఝపా-5లో వెనుకంజలో ఉండటం. బాలెన్ షా కంటే ఓలీ దాదాపు 1,100 ఓట్ల తేడాతో వెనుకబడి ఉన్నారు. యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న బాలెన్ షా, సాంప్రదాయ రాజకీయ పార్టీలకు గట్టి సవాలు విసురుతున్నారు. అవినీతి నిర్మూలన, సుపరిపాలన నినాదంతో ఆయన ప్రజల్లోకి వెళ్లడం ఆయన పార్టీకి కలిసివచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది.
Nepal Election Results 2026: నేపాల్ పార్లమెంటులోని మొత్తం 275 స్థానాలకు గాను, నేరుగా పోటీ జరుగుతున్న 165 స్థానాల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం వేగంగా సాగుతోంది. ఈ 165 స్థానాల ప్రాథమిక ఫలితాలు మరో 24 గంటల్లో వెలువడే అవకాశం ఉంది. అయితే, పూర్తిస్థాయి ఫలితాలు వెల్లడై, స్పష్టమైన చిత్రం రావడానికి మరో మూడు నుండి నాలుగు రోజులు పట్టవచ్చని ఎన్నికల అధికారులు భావిస్తున్నారు. మార్చి 9వ తేదీ నాటికి లెక్కింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, నేపాల్ తదుపరి ప్రధానమంత్రి పదవికి బాలెన్ షా మరియు గగన్ థాపా ప్రధాన పోటీదారులుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. పాత తరం నాయకులపై అసంతృప్తితో ఉన్న ఓటర్లు, కొత్త తరం నాయకత్వం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ట్రెండ్స్ సూచిస్తున్నాయి. దేశంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఈ కొత్త నాయకత్వానికి సవాలుగా మారనుంది.
Nepal Election Results 2026: పలు చోట్ల స్వల్ప ఉద్రిక్తతలు మినహా, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ శాంతియుతంగా జరుగుతోందని భద్రతా దళాలు తెలిపాయి. ఫలితాల అనంతరం దేశంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఖాట్మండు వీధుల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించారు. హిమాలయ దేశమైన నేపాల్లో ప్రజాస్వామ్యం ఏ దిశగా పయనిస్తుందో ఈ ఫలితాలు నిర్ణయించనున్నాయి.