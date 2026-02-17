Alexei Navalny : రష్యా జైలులో ఏం జరిగింది? కప్పతో పుతిన్ ప్రత్యర్థిని చంపారా ? బయటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు
Alexei Navalny : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు బద్ధశత్రువు, ఆ దేశ ప్రతిపక్ష నేత అలెక్సీ నావల్నీ మరణించి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్నా, ఆయన మరణం వెనుక ఉన్న మిస్టరీ మాత్రం వీడటం లేదు. 2024 ఫిబ్రవరి 16న సైబీరియాలోని ఒక కఠినమైన జైలులో నావల్నీ మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, తాజా పరిశోధనల్లో ఆయన మరణానికి ఎపిబాటిడిన్ అనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషం కారణమని బ్రిటన్ సహా ఐదు యూరోపియన్ దేశాలు సంచలన ప్రకటన చేశాయి. ఈ విషం దక్షిణ అమెరికాలో కనిపించే డార్ట్ ఫ్రాగ్స్ (విషపు కప్పలు) నుంచి సేకరిస్తారని వెల్లడించడంతో అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కలకలం రేగుతోంది.
ఎపిబాటిడిన్ అనేది ఒక పవర్ఫుల్ న్యూరోటాక్సిన్. అంటే ఇది నేరుగా మనిషి నరాల వ్యవస్థపై దాడి చేస్తుంది. దీనిని ఈక్వెడార్ అడవుల్లో కనిపించే రంగురంగుల పాయిజన్ డార్ట్ ఫ్రాగ్స్ చర్మం నుంచి సేకరిస్తారు. దీని పవర్ గురించి వింటే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే.. ఇది నొప్పి నివారణకు వాడే మార్ఫిన్ కంటే ఏకంగా 200 రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైనది. ఈ విషం రష్యాలో సహజంగా లభించదు. కేవలం ల్యాబ్లలో మాత్రమే దీనిని తయారు చేసే అవకాశం ఉంది. అందుకే రష్యా ప్రభుత్వమే దీనిని నావల్నీపై ప్రయోగించి ఉంటుందని పాశ్చాత్య దేశాలు బలంగా నమ్ముతున్నాయి.
ఈ విషం శరీరంలోకి చేరిన వెంటనే నరాల వ్యవస్థను స్తంభింపజేస్తుంది. దీనివల్ల కండరాలు విపరీతంగా వణకడం, ఫిట్స్ రావడం, గుండె కొట్టుకోవడం నెమ్మదించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. చివరికి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమై మనిషి ప్రాణాలు కోల్పోతాడు. నావల్నీ జైలులో నడుస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారని రష్యా అధికారులు చెప్పిన మాటలకు, ఈ విష ప్రయోగ లక్షణాలకు సరిగ్గా సరిపోతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. రష్యా మాత్రం ఈ ఆరోపణలను కొట్టిపారేస్తూ, ఇది పాశ్చాత్య దేశాల దుష్ప్రచారమని మండిపడుతోంది.
నావల్నీ భార్య యులియా నావల్నాయా తన భర్తను పుతినే హత్య చేయించారని మొదటి నుంచి ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో కూడా నావల్నీపై నోవిచోక్ అనే కెమికల్ గ్యాస్తో దాడి జరిగినప్పుడు ఆయన చావు అంచు వరకు వెళ్లి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఇప్పుడు అత్యంత అరుదైన డార్ట్ ఫ్రాగ్ విషం నావల్నీ శరీరంలో లభించిందని బ్రిటన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ విషాన్ని సేకరించే సామర్థ్యం కేవలం రష్యా వంటి అగ్రరాజ్యాలకే ఉంటుందని అంతర్జాతీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.