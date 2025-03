Myanmar earthquake: మయన్మార్‌లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టార్ స్కేలుపై భూకంపం తీవ్రత 7.7 మ్యాగ్నిట్యూడ్‌గా నమోదైంది. బిల్డింగ్స్ షేక్ అయ్యాయి. దీంతో జనం భవంతులకు దూరంగా పరుగులు తీసిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మయన్మార్‌లో భారీ అంతస్తుల భవనాలు పక్కకు ఒరిగిపోయిన దృశ్యాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

Big earthquake in Bangkok. Whole building was shaking for 3 min or so pic.twitter.com/ztizXSoGl1