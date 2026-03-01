Israel Iran War : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ ఖతం.. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
Israel Iran War : అంతర్జాతీయ రాజకీయ యవనికపై శనివారం ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇరాన్ అగ్రనేత ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన భారీ వైమానిక దాడుల్లో ఖమేనీ హతమయ్యారని, ఇరానియన్లు తమ దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. చరిత్రలో అత్యంత దుర్మార్గులలో ఒకడైన ఖమేనీ అధ్యాయం ముగిసిందని, తనకు ప్రజల స్వేచ్ఛ, సురక్షితమైన ప్రపంచం కావాలని ఆయన ప్రకటించారు.
ఇదే విషయమై ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా స్పందించారు. ఖమేనీ మరణించినట్లు బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆయన ధ్రువీకరించారు. ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ ఫైటర్ జెట్లు జరిపిన ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ రక్షణ శాఖకు చెందిన ఏడుగురు సీనియర్ అధికారులు కూడా మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ప్రకటించింది. అయితే, ఈ దాడుల్లో ఖమేనీ కుమార్తె, మనవరాలు మరణించారని ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ధ్రువీకరించినప్పటికీ, ఖమేనీ మరణవార్తను మాత్రం తీవ్రంగా ఖండించింది.
ఖమేనీ సురక్షితంగా ఉన్నారని, ఆయనపై జరిగిన దాడి విఫలమైందని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, దీనికి ప్రతీకారంగా గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని 14 అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేశామని, వందలాది మంది అమెరికా సైనికులను హతమార్చామని ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. ఈ యుద్ధానికి ముగింపు ఎవరూ ఊహించని రీతిలో ఉంటుందని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర దాడులు, విరుద్ధమైన ప్రకటనలతో మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు మరింతగా కమ్ముకున్నాయి.
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ పరిసరాల్లో ఇంకా ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. ఒకవైపు అగ్రనేత మరణంపై ట్రంప్ ప్రకటన, మరోవైపు ఇరాన్ ఖండనలతో సామాన్య ప్రజలు అయోమయంలో పడ్డారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దశాబ్దాల కాలంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆపరేషన్ను ఇరాన్పై ప్రారంభించడంతో, ఈ పరిణామాలు మూడవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీస్తాయా అన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి.