మెక్సికో అందాల భామ ఫాతిమా బాష్‌కు విశ్వ సుందరి కిరీటం

Highlights

Miss Universe 2025 పోటీల్లో మెక్సికో అందాల భామ ఫాతిమా బాష్ విజేతగా ఎంపికైంది. థాయ్‌లాండ్ వేదికగా జరిగిన ఈ పోటీలో భారత్‌ ప్రతినిధి మణికా విశ్వకర్మ టాప్ 30లో ఆగిపోయారు. పూర్తి వివరాలు చదవండి.

థాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక మిస్ యూనివర్స్ 2025 ఫైనల్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దృష్టి పడింది. ఈ వేడుకలో మెక్సికోకు చెందిన ఫాతిమా బాష్ (Fatima Bosch) విశ్వ సుందరిగా ఎంపికై ప్రపంచ అందాల వేదికను శాసించారు.

గతేడాది మిస్ యూనివర్స్ అయిన డెన్మార్క్ సుందరి విక్టోరియా కెజార్ హెల్విగ్ ఫాతిమాకు కిరీటం అర్పించారు. ప్రపంచంలోని 80కి పైగా దేశాల అందాల భామలు రంగులో పాల్గొన్న ఈ పోటీలో పోటీNestedత్మకత అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది.

విజేతల జాబితా – Miss Universe 2025

Miss Universe 2025 — ఫాతిమా బాష్ (మెక్సికో)

అందం, ఆత్మవిశ్వాసం, సామాజిక అవగాహన… మూడు విభాగాల్లోనూ అద్భుతంగా రాణించి ఫాతిమా కిరీటాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు.

  • 1st Runner-Up — ప్రవీనర్ సింగ్ (థాయ్‌లాండ్)

స్థానికంగా భారీగాలా మద్దతు పొందిన ప్రవీనర్ అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చి రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

  • 2nd Runner-Up — స్టిఫానీ అబాసలీ (వెనెజువెలా)

అందాల ప్రపంచంలో సత్తా చాటిన వెనెజువెలా సుందరి టాప్ 3లో స్థానం పొందింది.

🇮🇳 భారత్‌ సుందరి మణికా విశ్వకర్మ ప్రదర్శన ఎలా?

రాజస్థాన్‌కు చెందిన మణికా విశ్వకర్మ భారత్ తరఫున ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలో పాల్గొన్నారు.

✔ స్విమ్‌సూట్ రౌండ్‌లో మెరిసి టాప్ 30లోకి ప్రవేశించారు

✘ కానీ, టాప్ 12లో నిలవలేకపోవడంతో ఈ ఏడాది భారత్‌కు కిరీటం దక్కలేదు

భారత అభిమానులు ఈసారి భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నప్పటికీ, మణికా ప్రదర్శన ప్రశంసలు అందుకుంది.

Miss Universe 2025 Highlights

  1. థాయ్‌లాండ్‌లో గ్రాండ్ ఈవెంట్
  2. 80+ దేశాల నుంచి పోటీదారులు
  3. సోషల్ ఇంపాక్ట్ రౌండ్‌లో కఠినమైన ప్రశ్నలు
  4. కిరీటం మెక్సికోకు తర్వాత మరోసారి చేరింది
