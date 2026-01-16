Gold Mines: చమురు రాజ్యానికి పసిడి కాంతి.. సౌదీలో వెలుగుచూసిన అపార బంగారు నిక్షేపాలు!
Gold Mines in Saudi Arabia: ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ను శాసించే సౌదీ అరేబియా, ఇప్పుడు అపారమైన బంగారు సంపదతో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో బంగారు నిక్షేపాలు వెలుగుచూసినట్లు సౌదీ ప్రభుత్వ రంగ మైనింగ్ దిగ్గజం 'మాడెన్' (Maaden) అధికారికంగా ప్రకటించింది. సుమారు 125 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న ఈ నిక్షేపాలు సౌదీ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపురేఖలను మార్చేయనున్నాయి.
ఖనిజ సంపద కేంద్రంగా 'అరేబియన్ షీల్డ్'
సౌదీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన విస్తృత అన్వేషణలో భాగంగా నాలుగు కీలక ప్రాంతాల్లో ఈ నిధి బయటపడింది.
♦ కీలక ప్రాంతాలు: మంసూరా–మస్సారా, వాడి అల్ జౌ, ఉరుక్, మరియు ఉమ్ అస్ సలాం.
♦ నిల్వల పరిమాణం: కొత్తగా గుర్తించిన 78 లక్షల ఔన్సులతో కలిపి, మంసూరా–మస్సారా గనిలో మొత్తం నిల్వలు ఇప్పుడు 1.04 కోట్ల ఔన్సులకు చేరాయి.
విజన్ 2030లో మైనింగ్ కీలక పాత్ర
సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన **'విజన్ 2030'**లో భాగంగా ఈ ఆవిష్కరణకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. కేవలం పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపైనే ఆధారపడకుండా, మైనింగ్ను దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూడవ పిల్లర్గా (Third Pillar) మార్చాలని సౌదీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
"మా దీర్ఘకాలిక వ్యూహానికి ఈ ఫలితాలు ఒక నిదర్శనం. సౌదీ భూభాగంలో ఇంకా వెలికితీయని అపార ఖనిజ సంపద ఉంది." - బాబ్ విల్ట్, మాడెన్ సీఈఓ
బంగారంతో పాటు ఇతర లోహాలు
అరేబియన్ షీల్డ్ ప్రాంతంలో కేవలం బంగారమే కాకుండా రాగి (Copper), నికెల్ వంటి విలువైన లోహాల కోసం కూడా అన్వేషణ కొనసాగుతోంది. ఈ భారీ ఆవిష్కరణలతో గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు సౌదీ వైపు చూస్తున్నారు. రానున్న కాలంలో ప్రపంచ పసిడి మార్కెట్లో సౌదీ అరేబియా కీలక శక్తిగా ఎదిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.