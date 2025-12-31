Massive Bank Heist in Germany: ₹300 కోట్ల నగదు, బంగారం మోసుకెళ్లిన దుండగులు
జర్మనీలో క్రిస్మస్ సెలవుల్లో స్పార్కాస్సే సేవింగ్స్ బ్యాంక్లో భారీ దోపిడీ జరిగింది. దుండగులు ₹300 కోట్ల విలువైన నగదు, బంగారం, ఇతర విలువైన వస్తువులు మోసుకెళ్లారు. ఖాతాదారులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉండగా పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
జర్మనీలోని గెల్సెన్కిర్చెన్ నగరంలో క్రిస్మస్ సెలవుల సమయంలో భారీ దొంగతనం జరిగింది. ఈ ఘటనలో దుండగులు ఒక బ్యాంక్ వాల్ట్లోకి సొరంగం తవ్వి ₹300 కోట్ల విలువైన నగదు, బంగారం, ఇతర విలువైన వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లారు.
దోపిడీ ఘటన వివరాలు
- బ్యాంక్: స్పార్కాస్సే సేవింగ్స్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్
- స్థానం: గెల్సెన్కిర్చెన్, పశ్చిమ జర్మనీ
- మోసుకెళ్లిన మొత్తం: 35 మిలియన్ డాలర్లు (~₹300 కోట్ల)
- 3250 సేఫ్ డిపాజిట్ బాక్సుల్లో 95% (సుమారు 3000) లాకర్లు పగులగొట్టబడ్డాయి.
దుండగులు ఒక పార్కింగ్ గ్యారేజ్ ద్వారా బ్యాంకు అండర్గ్రౌండ్ వాల్ట్ గదిలోకి పెద్ద డ్రిల్లింగ్ మిషన్ల సహాయంతో సొరంగం తవ్వారు. వారిలో మాస్కులు ధరించి బ్లాక్ కలర్ ఆడి RS6 కారులో పారిపోయిన వీడియో సీసీటీవీలో రికార్డు అయింది. కారు నంబర్ ప్లేట్ కూడా దోపిడీకి ముందు దొంగిలించబడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
కస్టమర్ల ప్రభావం
ఈ ఘటనతో బ్యాంక్ ఖాతాదారులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
- వారి సంపూర్ణ జీవిత సంపాదన సురక్షితంగానే ఉన్నదా అనే ప్రశ్నకు భయం కలిగింది.
- కొన్ని ఖాతాదారుల ఇన్సూరెన్స్ పరిమితిని మించి విలువ ఉన్న సొత్తును కోల్పోవడం వలన ఆందోళన ఎక్కువ.
పోలీసుల దర్యాప్తు
స్థానిక పోలీసు అధికారులు దర్యాప్తులో మునిగారు. అత్యంత వృత్తిపరమైన ప్లాన్తో జరిగిన ఈ దోపిడీని చూసి పోలీసులు కూడా విస్మయం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఘటన హాలీవుడ్ సినిమా “ఓషన్స్ ఎలెవన్” తరహా దోపిడీగా పేర్కొనవచ్చని స్థానిక మీడియా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సారాంశం:
- జర్మనీ గెల్సెన్కిర్చెన్లో క్రిస్మస్ సెలవుల్లో భారీ దోపిడీ
- ₹300 కోట్ల విలువైన నగదు, బంగారం, ఇతర విలువైన వస్తువులు మోసుకెళ్లాయి
- సుమారు 3000 సేఫ్ డిపాజిట్ బాక్సులు పగులగొట్టబడ్డాయి
- ఖాతాదారులు తీవ్ర ఆందోళనలో, పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తు ప్రారంభించారు