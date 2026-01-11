Mass Shooting in Mississippi: కాల్పులతో దద్దరిల్లిన అగ్రరాజ్యం..ఆరుగురి మృతి..!!
Mass Shooting in Mississippi: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపింది. మిస్సిసిపీ రాష్ట్రంలోని క్లే కౌంటీలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సమయానికి సమీపంగా వరుసగా జరిగిన కాల్పులు ఆ ప్రాంతాన్ని భయాందోళనకు గురి చేశాయి. ఒకే కౌంటీలో మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఈ దాడుల్లో మొత్తం ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు స్థానిక అధికారులు ధృవీకరించారు. ఈ ఘటనతో ప్రశాంతంగా ఉండే చిన్న పట్టణం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.
కాల్పుల సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసు బృందాలు సంఘటన స్థలాలకు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించినప్పటికీ, వారు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఒక అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని క్లే కౌంటీ షరీఫ్ ఎడ్డీ స్కాట్ వెల్లడించారు. అయితే, ఈ కాల్పులకు దారితీసిన కారణాలు ఏమిటన్న విషయంపై పోలీసులు ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
సుమారు 20 వేల మంది జనాభా మాత్రమే ఉన్న క్లే కౌంటీలో ఒకే రాత్రి మూడు ప్రాంతాల్లో కాల్పులు జరగడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. స్థానికులు భయంతో ఇళ్లలోనే ఉండిపోయారు. భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసిన పోలీసులు, అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దించారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతాలన్నింటినీ సీల్ చేసి, ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సంఘటనపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది. కాల్పులు వ్యక్తిగత కక్షల వల్ల జరిగాయా? లేక మరేదైనా నేపథ్యం ఉందా? అన్న కోణాల్లో విచారణ కొనసాగుతోంది. అనుమానితుడిని ప్రశ్నిస్తున్నామని, విచారణ పూర్తయ్యాక మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
ఇటీవల కాలంలో అమెరికాలో తరచూ జరుగుతున్న సామూహిక కాల్పుల ఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా మిస్సిసిపీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన కూడా అదే కోవలోకి చేరింది. చిన్న పట్టణంలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటనతో అక్కడి ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు జరిపి నిజానిజాలు వెలికి తీయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.