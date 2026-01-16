  • Menu
Major Earthquake Rocks US: రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2గా నమోదు.. వణికిపోయిన ప్రజలు!

Highlights

అమెరికాలోని ఒరెగాన్ తీరంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2 తీవ్రత నమోదు కావడంతో పసిఫిక్ నార్త్‌వెస్ట్ ప్రాంతం వణికిపోయింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

అమెరికాలో శుక్రవారం భారీ భూకంపం సంభవించింది. పసిఫిక్ నార్త్‌వెస్ట్ ప్రాంతంలో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 6.2గా నమోదైనట్లు జర్మన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ జియోసైన్సెస్ (GFZ) వెల్లడించింది.

భూకంప వివరాలు:

కేంద్రం: అమెరికాలోని ఒరెగాన్ తీరానికి సుమారు 170 మైళ్ల దూరంలో సముద్ర గర్భంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

లోతు: భూ ఉపరితలం నుండి కేవలం 4.4 మైళ్ల (సుమారు 7 కి.మీ) లోతులో ఈ ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి.

ప్రభావిత ప్రాంతాలు: ఒరెగాన్‌లోని న్యూపోర్ట్, బాండన్ మరియు సేలం నగరాల్లో బలమైన ప్రకంపనలు కనిపించాయి. ముఖ్యంగా బాండన్ నుండి 183 మైళ్లు, సేలం నుండి 261 మైళ్ల దూరంలో భూమి కంపించింది.

ప్రజల భయాందోళన:

ఉదయాన్నే భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో భవనాల్లో ఉన్న ప్రజలు ప్రాణభయంతో రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. ప్రకంపనల ధాటికి ఇళ్లలోని సామాన్లు కిందపడిపోవడంతో స్థానికులు షాక్‌కు గురయ్యారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే (USGS) ప్రకారం, ఈ ప్రాంతమంతా చాలా సేపటి వరకు ప్రకంపనల ప్రభావం కనిపించింది.

ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం: ప్రస్తుతానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ భూకంపం వల్ల జరిగిన ఆస్తి నష్టం లేదా ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. తీర ప్రాంతంలో భూకంపం సంభవించినప్పటికీ, అధికారులు ఇప్పటివరకు సునామీ హెచ్చరికలు ఏవీ జారీ చేయలేదు. సహాయక చర్యల కోసం అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.

