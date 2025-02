Mahatma Gandhi photos: రష్యాలో బీరు క్యాన్లపై మహాత్మా గాంధీ ఫోటోలు... కంపెనీపై నెటిజెన్స్ ఆగ్రహం

Mahatma Gandhi photos on Russian Beer Cans: రష్యాలో బీర్ క్యాన్స్‌పై భారత జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ ఫోటోలు ముద్రించిన ఘటన వివాదాస్పదమైంది. రష్యాలో రివోర్ట్ అనే ఆల్కహాల్ కంపెనీ బీర్ క్యాన్లపై గాంధీ ఫోటోలు కనిపించాయి. ఒడిషా మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందిని సత్పతి మనవడు, రాజకీయ నాయకుడైన సుపర్నో సత్పతి ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. భారతీయుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్న ఈ వ్యవహారంపై రష్యాతో మాట్లాడాల్సిందిగా ప్రధాని మోదీని కోరుతూ సత్పతి ఈ ఫోటోలు షేర్ చేశారు.

My humble request with PM @narendramodi Ji is to take up this matter with his friend @KremlinRussia_E . It has been found that Russia’s Rewort is selling Beer in the name of GandhiJi… SS pic.twitter.com/lT3gcB9tMf

ఈ ఫోటోలను గమనిస్తే... కేవలం గాంధీ ఫోటోలను వాడటమే కాదు, బీర్ పేరు కూడా మహాత్మా జి అని ముద్రించారు. పైన రివోర్ట్ అని బ్రాండ్ పేరు రాసి ఉంది. ఆ మధ్యన ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో మహాత్మా గాంధీ సంతకాన్ని ముద్రించారు. మొత్తంగా గాంధీ ఫోటో, పేరు, ఆటోగ్రాఫ్ ముద్రించారు.

సత్పతి ఈ ట్వీట్ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని, రష్యా అధ్యక్ష కార్యాలయమైన క్రెమ్లిన్‌ను కూడా ట్యాగ్ చేశారు.

Highly unacceptable 😤 what is the relation between Gandhiji and alcohol ? Stop using his name and image on alcohol he wasn't alcoholic instead use his name and image on other products which suits his personality.