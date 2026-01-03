Snack Buzz: భారతీయ సమోసాలు లండన్ రైళ్లు లో సక్సెస్ స్నాక్గా మారాయి
లండన్ రైళ్లలో భారతీయ సమోసా హంగామా! బిహారీ సమోసా వాలా దేశీ స్టైల్లో సమోసాలు అమ్ముతున్న వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్లను అలరిస్తోంది.
సమోసాలు లేని భారతీయుల జీవితాన్ని ఊహించుకోవడం కష్టం. భారతీయులు ఎక్కడున్నా సమోసాలను వదలరు - ఇప్పుడు లండన్ రైళ్లు కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదని తేలిపోయింది! భారతదేశంలోని వీధి కోణాల్లో, మార్కెట్లలో మరియు రైల్వే స్టేషన్లలో కనిపించే ఈ ముక్కోణపు రుచికరమైన స్నాక్ ఇప్పుడు బ్రిటన్కు చేరుకుని అక్కడి భారతీయులను, ఆహార ప్రియులను అలరిస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో, సాంప్రదాయ ధోతీ-కుర్తా ధరించి, తలపాగా చుట్టుకున్న ఒక భారతీయ వ్యక్తి లండన్ రైలులో సమోసాలు అమ్ముతూ కనిపించాడు. @biharisamosa.uk అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా షేర్ చేయబడిన ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే 10 మిలియన్ల వీక్షణలు మరియు 5 లక్షల లైకులు వచ్చాయి. అతని దేశీ స్టైల్ మరియు రుచికరమైన సమోసాలపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ సమోసాలు కేవలం భారతీయులనే కాకుండా ఇతర ప్రయాణికులను కూడా ఆకర్షించాయి. 'బిహారీ సమోసా వాలా'గా పిలవబడే ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు లండన్లో ఒక స్థానిక సంచలనంగా మారి, భారతీయ స్ట్రీట్ ఫుడ్ సంస్కృతిని యూకే నడిబొడ్డున చాటిచెబుతున్నాడు.
సోషల్ మీడియాలో దీనిపై నెటిజన్లు సరదాగా స్పందిస్తున్నారు. "లండన్ రైలులో సమోసా - అంతకంటే గొప్ప ఆనందం ఏముంటుంది?" అని కొందరు, ఇది నిజంగా లండన్ రైలేనా లేక ఇండియన్ రైల్వేనా అని మరికొందరు హాస్యాస్పదంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఒక యూజర్ అయితే సమోసాను "ఇంటర్నేషనల్ సూపర్ స్టార్" అని అభివర్ణించారు.
భారతీయ ఆహారం మరియు సంస్కృతి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతటి ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయో చెప్పడానికి ఈ చిన్న సమోసా కథ ఒక చక్కని ఉదాహరణ.