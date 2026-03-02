  • Menu
Home  > ప్రపంచం

Iran War: ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం .. పెట్రోల్ నుంచి పప్పుల వరకు ధరల భారం

Iran War: ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం .. పెట్రోల్ నుంచి పప్పుల వరకు ధరల భారం
x

Iran War: ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం .. పెట్రోల్ నుంచి పప్పుల వరకు ధరల భారం

Highlights

Iran War: ఇరాన్ యుద్ధంతో ముడి చమురు ధరలు పెరుగుదల. పప్పులు, బియ్యం, పెట్రోల్ ధరలపై ప్రభావం. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆందోళనలు.

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులు జరగడంతో పరిస్థితి యుద్ధ వాతావరణంగా మారింది. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేపట్టడంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ పరిణామాల ప్రభావం భారత్ వంటి వర్ధమాన ఆర్థిక వ్యవస్థలపై పడే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

యుద్ధ ప్రభావంతో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో సుమారు 80 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య దేశాల నుంచే సరఫరా జరుగుతోంది. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తమైతే హార్ముజ్ జలసంధి వంటి కీలక సముద్ర మార్గాల్లో రవాణాకు ఆటంకాలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. దాంతో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగి దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగే అవకాశముందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

నిత్యావసరాలపై కూడా ప్రభావం కనిపిస్తోంది. భారత్ ప్రతి సంవత్సరం లక్షల టన్నుల పప్పుదినుసులను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. సముద్ర మార్గాల్లో రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల దేశీయ మార్కెట్‌లో సరఫరా తగ్గి ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దీంతో ఆహార ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

బాస్మతి బియ్యం ఎగుమతులపైనా ప్రభావం పడుతోంది. ఇరాన్ భారత బియ్యానికి ప్రధాన కొనుగోలుదారు కావడంతో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా షిప్పింగ్, బీమా ఖర్చులు పెరిగాయి. ఎగుమతిదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రంగ సంఘాలు సూచిస్తున్నాయి.

వస్త్ర, సమాచార సాంకేతిక రంగాలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం కనిపిస్తోంది. యూరప్, అమెరికాకు వెళ్లే సరుకు నౌకలు మార్గం మార్చుకోవాల్సి రావడంతో రవాణా సమయం పెరుగుతోంది. అదనపు ఖర్చులతో గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో భారత ఉత్పత్తుల పోటీ సామర్థ్యం తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మొత్తంగా, యుద్ధం కొనసాగితే నిత్యవసరాల ధరల నుంచి ఎగుమతి రంగం వరకు పలు రంగాలపై ఒత్తిడి పెరిగి సామాన్యులపై భారంగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick