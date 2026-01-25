  • Menu
Ali Khamenei: ట్రంప్ దెబ్బకు ఇరాన్ విలవిల... బంకర్‌లోకి సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ.. చిన్న కుమారుడికి బాధ్యతల అప్పగింత!

Ali Khamenei: ఇరాన్‌లో ఉత్కంఠ! అమెరికా దాడి భయంతో సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ రహస్య బంకర్‌లోకి వెళ్లినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇరాన్ రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది.

Ali Khamenei: అగ్రరాజ్యం అమెరికా దాడులు చేస్తుందనే భయం ఇరాన్‌ను వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి ఎదురవుతున్న తీవ్ర హెచ్చరికల నేపథ్యంలో, ఇరాన్ తన అత్యున్నత నేతలకు రక్షణ కల్పించే పనిలో పడింది. ఇందులో భాగంగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని టెహ్రాన్‌లోని అత్యంత సురక్షితమైన రహస్య బంకర్‌కు తరలించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

సొరంగ మార్గాల ద్వారా తరలింపు?

సీనియర్ మిలిటరీ అధికారుల హెచ్చరికల మేరకు ఖమేనీని ఈ బంకర్‌లోకి తరలించినట్లు సమాచారం. ఈ రహస్య బంకర్ టెహ్రాన్‌లోని పలు కీలక సొరంగ మార్గాలకు అనుసంధానించబడి ఉందని, శత్రువుల డ్రోన్ లేదా క్షిపణి దాడుల నుంచి ఇది రక్షణ కల్పిస్తుందని తెలుస్తోంది.

వారసుడి రంగప్రవేశం!

అత్యవసర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఖమేనీ తన అధికారిక బాధ్యతలను తన చిన్న కుమారుడు మసూద్ ఖమేనీకి అప్పగించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక వర్గంతో సమన్వయం చేసుకోవడం, అత్యవసర నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మసూద్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మార్పులపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.

ట్రంప్ ఆగ్రహానికి కారణం ఏమిటి?

ఇటీవల ఇరాన్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనకారులపై జరిగిన దాడులు, వేలాది మంది ప్రాణనష్టంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు.

హెచ్చరిక: నిరసనకారులకు హాని తలపెడితే చూస్తూ ఊరుకోబోమని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.

యుద్ధ నౌకల మోహరింపు: అమెరికాకు చెందిన భారీ యుద్ధ నౌకలు ఇరాన్ వైపు కదులుతున్నట్లు ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించడంతో ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరాయి.

గతంలోనే సైనిక చర్యకు సిద్ధమై చివరి నిమిషంలో వెనక్కి తగ్గిన అమెరికా, ఈసారి ఏ క్షణమైనా మెరుపు దాడి చేయవచ్చనే భయాందోళనలు ఇరాన్ పాలకుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

