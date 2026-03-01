  • Menu
Iran Supreme Khamenei Death: సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మరణించారు.. ధృవీకరించిన ఇరాన్ మీడియా!

Ali Khamenei Death : ఇరాన్ సుప్రీం ఖమేనీ మరణించినట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించారు
Ali Khamenei Death  

Highlights

Iran Supreme Khamenei Death: సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మరణించినట్లు ఇరాన్ మీడియా ధృవీకరించింది . ఆయనతో పాటు అయన కొడుకు , కోడలు , మనవరాలు కూడా మరణించారు.

Iran Supreme Khamenei Death: అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడిలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఇరాన్ మీడియా సంస్థలు తస్నిమ్ మరియు ఫార్స్ దీనిని ధృవీకరించాయి. ఈ దాడిలో ఖమేనీ కుమార్తె, అల్లుడు, మనవరాలు మరియు కోడలు కూడా మరణించారు. ఇరాన్ 40 రోజుల రాష్ట్ర సంతాప దినాలు మరియు ఏడు రోజుల ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు ప్రకటించింది.

ఖమేనీ మరణం తరువాత ఇరానియన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఇరానియన్ వార్తా సంస్థ ఫార్స్ ప్రకారం, IRGC, "మనం ఒక గొప్ప నాయకుడిని కోల్పోయాము. మొత్తం దేశం ఆయన కోసం విచారిస్తోంది" అని పేర్కొంది.

ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం: ఇరాన్ సైన్యం

Iran Supreme Khamenei Death: ఇరాన్ సైన్యం ఒక ప్రమాదకరమైన ఆపరేషన్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని.. ఈ ప్రాంతంలోని అమెరికా ఆక్రమిత ప్రాంతాలు, ఉగ్రవాద స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని తెలిపింది.

అంతకుముందు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఖమేనీ మరణాన్ని ప్రకటించారు. ట్రూత్ సోషల్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో ట్రంప్, "చరిత్రలో అత్యంత క్రూరమైన వ్యక్తులలో ఒకరైన ఖమేనీ చంపబడ్డాడు. ఇది ఇరాన్ ప్రజలకు, అలాగే అమెరికా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలకు న్యాయం" అని అన్నారు.

అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ గురించి సంక్షిప్తంగా...

  • ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ 1939 ఏప్రిల్ 19న ఇరానియన్ మతపరమైన నగరమైన మషాద్‌లో ఒక మతాధికారి కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన ఖొమేనీ షా విధానాలను వ్యతిరేకించారు. ఇస్లామిక్ పాలన కోసం వాదించారు.
  • 1963లో షాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన ప్రసంగానికి ఆయన అరెస్టు కూడా అయ్యారు. క్రమంగా, ఆయన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో ప్రముఖ వ్యక్తిగా మారారు. ఖొమేనీకి విశ్వసనీయ సహాయకుడిగా పరిగణించబడ్డారు.
  • 1979లో, ఇస్లామిక్ విప్లవం ఇరాన్‌లో వ్యాపించి, షా ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేసింది. ఖొమేనీ దేశానికి తిరిగి వచ్చి కొత్త ఇస్లామిక్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఖొమేనీ విప్లవ మండలికి నియమితులయ్యారు. తరువాత డిప్యూటీ రక్షణ మంత్రి అయ్యారు.
  • 1981లో, టెహ్రాన్‌లోని ఒక మసీదులో ప్రసంగిస్తుండగా ఖమేనీపై బాంబు దాడి జరిగింది. అదే సంవత్సరం, మరొక బాంబు దాడిలో అప్పటి అధ్యక్షుడు మరణించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో, ఖమేనీ అఖండ విజయం సాధించి, ఇరాన్‌కు మూడవ అధ్యక్షుడయ్యాడు.
  • 1989లో ఖొమేనీ మరణం తరువాత, ఖమేనీ దేశ అత్యున్నత నాయకుడు లేదా "రహ్బర్" గా నియమితులయ్యారు. దీని తరువాత రాజ్యాంగంలో మార్పులు జరిగాయి. మద్దతుదారులు అతన్ని ఇస్లామిక్ వ్యవస్థ బలమైన రక్షకుడిగా భావిస్తారు. విమర్శకులు అతను కఠినమైన పాలనను నడుపుతున్నాడని ఆరోపిస్తుంటారు.


