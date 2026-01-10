Iran Protests: ఇరాన్లో ఆగని జ్వాలలు.. ఖమేనీ ఫోటోలతో సిగరెట్లు వెలిగిస్తున్న మహిళలు.. ట్రంప్ సీరియస్ వార్నింగ్!
Iran Protests: ఇరాన్లో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న ప్రజా తిరుగుబాటు! సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ ఫోటోలతో సిగరెట్లు వెలిగిస్తూ మహిళల సాహసోపేత నిరసన. ఇరాన్ ప్రభుత్వంపై ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు.
Iran Protests: ఇరాన్ గడ్డపై ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ముందెన్నడూ చూడని రీతిలో ప్రజా తిరుగుబాటు మిన్నంటుతోంది. కేవలం ఆర్థిక ఇబ్బందులే కాకుండా, అక్కడి కఠిన చట్టాలు మరియు పాలకుల నియంతృత్వ పోకడలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ మహిళలు చూపుతున్న తెగువ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మరణశిక్షను సైతం లెక్కచేయని ధిక్కారం: ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు అలీ ఖమేనీ ఫోటోలను అవమానించడం అక్కడ మరణశిక్షకు దారితీసే నేరం. అయినప్పటికీ, మహిళలు ఏమాత్రం భయపడకుండా ఖమేనీ ఫోటోలను తగులబెట్టి, ఆ మంటలతో బహిరంగంగా సిగరెట్లు వెలిగిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నాయి. హిజాబ్లను తగులబెట్టి వీధుల్లో నృత్యం చేస్తూ మహిళలు తమ స్వేచ్ఛా కాంక్షను చాటుకుంటున్నారు.
రక్తం ఓడుతున్న వీధులు - వేల సంఖ్యలో అరెస్టులు: గత డిసెంబర్ నుండి ప్రారంభమైన ఈ నిరసనలను అణచివేయడానికి ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది.
మరణాలు: జనవరి 10 నాటి నివేదికల ప్రకారం, భద్రతా దళాల కాల్పుల్లో ఇప్పటివరకు 60 మందికి పైగా నిరసనకారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
అరెస్టులు: సుమారు 2,300 మందికి పైగా పౌరులను జైళ్లలోకి నెట్టారు.
నిబంధనలు: బాహ్య ప్రపంచానికి సమాచారం అందకుండా ఇంటర్నెట్ను ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిలిపివేసింది. అయినప్పటికీ ఇళ్ల పైకప్పుల నుంచి ప్రభుత్వంపై నినాదాలు చేస్తూ నిరసనకారులు తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయంగా ముదురుతున్న దౌత్య యుద్ధం: ఇరాన్ పరిణామాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. సొంత ప్రజలపై హింసకు పాల్పడితే చూస్తూ ఊరుకోబోమని, "తీవ్రమైన దాడి" తప్పదని ఇరాన్ను హెచ్చరించారు. దీనిపై స్పందించిన ఖమేనీ.. ఈ నిరసనలన్నీ అమెరికా కుట్ర అని, ట్రంప్ పతనం ఖాయమని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వంటి దేశాలు కూడా ఇరాన్ ప్రభుత్వ హింసాత్మక చర్యలను ఖండించాయి.
ప్రస్తుతం ఇరాన్ అంతటా యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ప్రజా పోరాటం చివరకు ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనన్న ఉత్కంఠ అంతర్జాతీయ సమాజంలో నెలకొంది.