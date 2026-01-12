Iran Protests: ఇరాన్లో రక్తపాతం.. 530 మంది మృతి.. అగ్రరాజ్యానికి అధినేత వార్నింగ్..!!
Iran Protests: ఇరాన్లో ఆర్థిక ఒత్తిడులు ప్రజల ఆగ్రహంగా మారి దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర అల్లర్లకు దారితీశాయి. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం, ద్రవ్యోల్బణం అదుపు తప్పడంతో సామాన్యులు జీవనం సాగించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో మొదలైన నిరసనలు క్రమంగా హింసాత్మక రూపం దాల్చాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ ఆందోళనల్లో కనీసం 530 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇది అధికారిక గణాంకమేనని, వాస్తవ మృతుల సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువగా ఉండొచ్చని మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు.
ఆహార ధరలు సామాన్యుల కొనుగోలు సామర్థ్యానికి మించి పెరగడంతో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. అనేక నగరాల్లో నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చగా, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేసింది. ఈ అల్లర్ల వెనుక విదేశీ శక్తుల పాత్ర ఉందని ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఈ అస్థిరతకు కారణమని అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఈ పరిణామాలపై అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ స్పందిస్తూ, ప్రజల సమస్యలను వినేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. అయితే నిరసనల ముసుగులో కొందరు అల్లరి మూకలు సమాజాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తున్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు. సంస్కరణవాదిగా పేరున్నప్పటికీ, ప్రజల ఆగ్రహాన్ని నియంత్రించడంలో ఆయన విఫలమవుతున్నారనే విమర్శలు కూడా బలపడుతున్నాయి.
ఇదే సమయంలో ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబాఫ్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక చర్య చేపడితే, ఆ ప్రాంతంలోని అమెరికా స్థావరాలు, నౌకలు తమకు న్యాయబద్ధమైన లక్ష్యాలుగా మారుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దాడి జరిగే వరకు వేచి చూడబోమని, ముప్పు సంకేతాలు కనిపిస్తే ముందస్తు చర్యలు తప్పవని తెలిపారు. పార్లమెంట్లో ఎంపీలు “అమెరికా నశించాలి” అంటూ నినాదాలు చేయడం ఉద్రిక్తతను మరింత పెంచింది.
మరోవైపు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ పరిణామాలపై స్పందిస్తూ, ఇరాన్ ప్రజలు స్వేచ్ఛ కోరుకుంటున్నారని, దేశంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా మార్పు కోసం తహతహలాడుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. నిరసనకారులకు సహాయం చేయడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని ఆయన ‘ట్రూత్ సోషల్’ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇరాన్ ప్రభుత్వాన్ని మరింత ఆగ్రహానికి గురిచేశాయి.
ఆర్థిక సంక్షోభంతో మొదలైన ఈ నిరసనలు ఇప్పుడు ఇరాన్ మతపరమైన పాలనా వ్యవస్థకే సవాలుగా మారుతున్నాయి. పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పలు నగరాల్లో భద్రతా బలగాలను భారీగా మోహరించారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం, జీవన వ్యయ భారం ప్రజలను రోడ్లపైకి నెట్టగా, ఈ పరిణామాలు పశ్చిమ ఆసియాలో మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.