Iran-Israel war crisis: ముదురుతున్న యుద్ధం.. వేగంగా దిగజారుతున్న పరిస్థితులు..
Iran-Israel war crisis: ఇరాన్ , ఇజ్రాయేల్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతోంది. ఇజ్రాయేల్ అమెరికా దాడులకు ప్రతిగా ఇరాన్ ఎదురుదాడులకు దిగింది. బుర్జ్ ఖలీఫా వద్ద డ్రోన్ దాడి జరిగింది
Iran-Israel war crisis: ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ వివాదం మధ్య మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితి వేగంగా దిగజారింది. దుబాయ్ నుండి భారతదేశం వరకు దాని పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. దుబాయ్ ఐకానిక్ ల్యాండ్మార్క్ అయిన బుర్జ్ ఖలీఫా సమీపంలో డ్రోన్ దాడి జరిగింది. దీంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా బుర్జ్ ఖలీఫాను ఖాళీ చేయించారు. అక్కడ లైట్లు ఆర్పేశారు. దాడి తరువాత, దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, మక్తూమ్ విమానాశ్రయంలో విమాన కార్యకలాపాలు తదుపరి నోటీసు వచ్చేవరకు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
Iran-Israel war crisis: యుద్ధ నేపథ్యంలో అనేక దేశాలు తమ గగనతలాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమానాల ప్రయాణం గందరగోళంగా మారిపోయింది. ఇక భారత్ విషయానికి వస్తే ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో సంస్థలు మధ్యప్రాచ్యానికి వెళ్లే అనేక విమానాలను రద్దు చేశాయి లేదా దారి మళ్లించాయి.
పౌర విమానయాన శాఖ డైరెక్టరేట్ జనరల్ (DGCA) కూడా 11 దేశాల గగనతలాన్ని నివారించాలని విమానయాన సంస్థలకు సూచించింది. ప్రయాణీకులు విమానాశ్రయాలకు రావద్దని, తాజా సమాచారం కోసం వారి విమానయాన సంస్థలను సంప్రదించాలని సూచించారు.
దుబాయ్ లో..
Iran-Israel war crisis: దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం.. అల్ మక్తూమ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన కార్యకలాపాలు తదుపరి నోటీసు వచ్చేవరకు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకరించారు. ప్రయాణీకులు విమానాశ్రయానికి ప్రయాణించవద్దని మరియు తాజా విమాన షెడ్యూల్ నవీకరణల కోసం వారి విమానయాన సంస్థలను నేరుగా సంప్రదించాలని సూచించారు.
యుఎఇ, ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్ తమ వైమానిక ప్రాంతాన్ని కొంతకాలం మూసివేసాయి. దీనితో విమానయాన సంస్థలు ముందుజాగ్రత్తగా సేవలను రద్దు చేయడం, దారి మళ్లించడం లేదా నిలిపివేయడం వంటివి చేశాయి.
పరిస్థితి గమనిస్తున్నాం.. ఎయిర్ ఇండియా
ఎయిర్ ఇండియా తన విమాన కార్యకలాపాలకు భద్రతా వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడం కొనసాగిస్తుందని, అవసరమైన విధంగా కార్యకలాపాలను సర్దుబాటు చేస్తుందని తెలిపింది.
Iran-Israel war crisis: ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ Flightradar24.com లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, బోయింగ్ 777 విమానం నడుపుతున్న ఒక విమానం ఐదు గంటలకు పైగా గాల్లోనే ఉండిపోయింది. సౌదీ అరేబియా గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత తిరిగి రావాలని ఎయిర్లైన్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఆకస్మిక పరిస్థితి కారణంగా ప్రయాణీకులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి ఎయిర్ ఇండియా క్షమాపణలు చెప్పింది. ఇక ఇరాన్, దాని గగనతలానికి సంబంధించిన లోకల్ అప్ డేట్స్ ను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇండిగో తెలిపింది.
ఎయిర్ ఇండియా మార్చి 1న ఈ విమానాలను రద్దు చేసింది
ఢిల్లీ–లండన్ (హీత్రూ) / లండన్–ఢిల్లీ: AI161/AI162 మరియు AI111/AI112
ముంబై–లండన్ (హీత్రూ) / లండన్–ముంబై: AI129/AI128
అమృత్సర్–లండన్ (గాట్విక్) / లండన్–అమృత్సర్: AI169/AI170
ఢిల్లీ–న్యూయార్క్ (JFK) / న్యూయార్క్–ఢిల్లీ: AI101/AI102
ముంబై–న్యూయార్క్ (JFK) / న్యూయార్క్–ముంబై: AI119/AI116
ముంబై–న్యూవార్క్ / న్యూవార్క్–ముంబై: AI191/AI144
ఢిల్లీ–చికాగో / చికాగో–ఢిల్లీ (వియన్నా మీదుగా): AI127/AI126
ఢిల్లీ–టొరంటో / టొరంటో–ఢిల్లీ (వియన్నా మీదుగా): AI187/AI188 మరియు AI189/AI190
ఢిల్లీ–ఫ్రాంక్ఫర్ట్ / ఫ్రాంక్ఫర్ట్–ఢిల్లీ: AI205/AI206
ముంబై–ఫ్రాంక్ఫర్ట్ / ఫ్రాంక్ఫర్ట్–ముంబై: AI2027/AI2028
ఢిల్లీ–పారిస్ / పారిస్–ఢిల్లీ: AI143/AI142 మరియు AI147/AI148