Indians Top UK Wealth Growth: పాకిస్థానీల ఆస్తులు పతనం.. LSE షాకింగ్ రిపోర్ట్!
బ్రిటన్లో భారతీయుల సంపద గత పదేళ్లలో రూ. 93 లక్షలు పెరిగిందని లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ వెల్లడించింది. మరోవైపు పాకిస్థానీయుల ఆస్తులు పడిపోతుండటం చర్చనీయాంశమైంది.
బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారతీయ సంతతి వ్యక్తులు తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. గత దశాబ్ద కాలంలో అక్కడి వివిధ వర్గాల మధ్య సంపద పంపిణీలో వచ్చిన మార్పులపై LSE నిర్వహించిన పరిశోధనలో ఆసక్తికరమైన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
భారతీయుల సంపదలో రూ. 93 లక్షల వృద్ధి
ఎలెని కరాగియానాకి రూపొందించిన ఈ నివేదిక ప్రకారం, 2012 నుండి 2023 మధ్య కాలంలో భారతీయుల సగటు సంపద ఏకంగా 93,000 పౌండ్ల (సుమారు రూ. 93 లక్షలు) మేర పెరిగింది. బ్రిటన్లో పుట్టి పెరిగిన భారతీయులు, అక్కడి స్థానిక శ్వేతజాతీయుల కంటే కూడా మెరుగైన ఆర్థిక స్థితిలో ఉన్నారని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
పాకిస్థానీలు, ఆఫ్రికన్ల పరిస్థితి అధ్వాన్నం
భారతీయులు ఆర్థికంగా దూసుకుపోతుంటే, పాకిస్థానీ మరియు బ్లాక్ ఆఫ్రికన్ కమ్యూనిటీల ఆర్థిక స్థితి పాతాళానికి పడిపోయింది.
పొదుపు సున్నా: పాకిస్థానీ, బంగ్లాదేశీ మరియు బ్లాక్ కరేబియన్ వర్గాల్లో కనీసం 50 శాతం మందికి ఎటువంటి పొదుపు (Savings) లేకపోవడం గమనార్హం.
ఆస్తుల పతనం: వీరి సంపద పెరగకపోగా, కాలక్రమేణా భారీగా తగ్గుతూ వస్తోంది.
భారతీయుల విజయానికి కారణాలేంటి?
భారతీయులు ఆర్థికంగా ఇంత బలంగా ఎదగడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలను నివేదిక విశ్లేషించింది:
ఆస్తుల యాజమాన్యం: భారతీయులు చిన్న వయస్సు నుంచే సొంత ఇళ్లు కొనడం, షేర్ మార్కెట్ వంటి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై దృష్టి పెట్టారు.
స్థిరమైన ఆదాయం: శ్వేతజాతీయులతో సమానంగా భారతీయుల తలసరి ఆదాయ వృద్ధి స్థిరంగా ఉంది.
పొదుపు సంస్కృతి: ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కూడబెట్టడం భారతీయులకు ఆర్థిక రక్షణగా నిలిచింది.
అంతరానికి ప్రధాన కారణం ఇదే!
బ్రిటన్ సగటు ఆదాయం కంటే పాకిస్థానీ, బంగ్లాదేశీ వర్గాల ఆదాయం చాలా తక్కువగా ఉంది. అదే సమయంలో భారతీయులు ఉన్నత విద్య, ఐటీ మరియు వైద్య రంగాల్లో స్థిరపడటం వల్ల వారి ఆర్థిక స్థాయి నిరంతరం పెరుగుతూ వస్తోంది. ఫలితంగా 2012లో ఉన్న ఆర్థిక వ్యత్యాసం 2023 నాటికి మరింత పెరిగిపోయింది.