Indians Return from Iran: అక్కడ ఇంటర్నెట్ లేదు, భయం భయంగా గడిపామంటూ ఆవేదన!
ఇరాన్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారతీయుల తరలింపు మొదలైంది. ఢిల్లీ చేరుకున్న విద్యార్థులు ఇరాన్లోని భయానక పరిస్థితులను, ఇంటర్నెట్ లేక పడ్డ ఇబ్బందులను వివరించారు.
ఇరాన్లో అయతొల్లా ఖమేనీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఆందోళనలు తీవ్ర రూపం దాల్చిన నేపథ్యంలో, అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయులు స్వదేశానికి తిరుగు పయనమయ్యారు. గత అర్ధరాత్రి ఇరాన్ నుంచి బయల్దేరిన రెండు విమానాలు సురక్షితంగా ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నాయి. ఢిల్లీ వచ్చిన వారిలో అధిక శాతం మంది విద్యార్థులు, ఇంజనీర్లు ఉన్నారు.
కుటుంబాలకు సమాచారం ఇవ్వలేకపోయాం..
ఢిల్లీ చేరుకున్న విద్యార్థులు ఇరాన్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై స్పందించారు. ప్రధానంగా ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత తమను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేసిందని వారు తెలిపారు.
"వీధుల్లోకి వెళ్తే నిరసనకారులు కార్లను అడ్డుకుంటున్నారు. ఇంటర్నెట్ లేకపోవడంతో కనీసం మా కుటుంబ సభ్యులకు క్షేమ సమాచారం కూడా ఇవ్వలేకపోయాం. ఆ సమయంలో చాలా భయమేసింది" అని ఒక విద్యార్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
మరో యువతి మాట్లాడుతూ.. టెహ్రాన్లో నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయని, పలు భవనాలకు నిప్పు పెట్టడం చూసి ఆందోళన చెందామని వివరించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం
భారత రాయబార కార్యాలయం తమతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపిందని, సురక్షితంగా రావడానికి అవసరమైన సూచనలు అందించిందని ప్రయాణికులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఇరాన్లో పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడుతోందని, కేవలం నెట్వర్క్ సమస్య మినహా మిగిలిన ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పట్టాయని ఒక ఇంజనీర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
నేపథ్యం ఏంటి?
డిసెంబర్ చివరి నుంచి ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న ఈ పోరాటంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 3,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిరసనకారులకు మద్దతు ప్రకటించడం, ఇరాన్ దానిని ఖండించడంతో పరిస్థితి యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపించింది. దీంతో భారత్ తన పౌరులకు ప్రయాణ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
గణాంకాలు:
ఇరాన్లో సుమారు 10,000 మంది భారతీయులు (విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు) ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం వచ్చినవి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ విమానాలేనని, ప్రత్యేక తరలింపు కాదని కేంద్రం స్పష్టం చేసినా.. పౌరుల భద్రతను నిశితంగా గమనిస్తోంది.