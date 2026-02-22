  • Menu
India-US Trade Deal: అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఎఫెక్ట్.. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలు వాయిదా.. కారణం ఇదే!

India-US Trade Deal: అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఎఫెక్ట్.. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలు వాయిదా.. కారణం ఇదే!

Highlights

India-US Trade Deal: అమెరికా సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పుతో భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలు రీషెడ్యూల్ అయ్యాయి. ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై కోర్టు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం, మరోవైపు టారిఫ్‌లను 15 శాతానికి పెంచుతూ ట్రంప్ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ట్రేడ్ డీల్‌లో అనిశ్చితి నెలకొంది.

India, US Trade Deal: భారత్ మరియు అమెరికా మధ్య జరగాల్సిన కీలకమైన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చలకు బ్రేక్ పడింది. సోమవారం (ఫిబ్రవరి 23) నుంచి వాషింగ్టన్‌లో మూడు రోజుల పాటు జరగాల్సిన ఇరు దేశాల ప్రతినిధుల సమావేశం వాయిదా పడినట్లు దౌత్య వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అమెరికా అంతర్గత రాజకీయ మరియు న్యాయపరమైన పరిణామాలే దీనికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

సుప్రీం తీర్పుతో మారిన సమీకరణాలు

ప్రపంచ దేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్‌లు (సుంకాలు) చెల్లవంటూ ఇటీవల అక్కడి సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. ఈ తీర్పు ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి పెద్ద షాక్‌గా మారింది. అయితే, కోర్టు తీర్పుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్.. వెంటనే స్పందిస్తూ సుంకాలను 10 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ కొత్త టారిఫ్‌లు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

భారత్-అమెరికా డీల్‌పై ప్రభావం

అమెరికాలో నెలకొన్న ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో (US-India Trade Deal) సమూల మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.

మధ్యంతర ఒప్పందం: ఇప్పటికే ఖరారైన డీల్‌కు చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రక్రియలో ఈ కొత్త టారిఫ్‌లు అడ్డంకిగా మారవచ్చు.

రీషెడ్యూల్: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చర్చలు జరపడం కంటే, అగ్రరాజ్యం తీసుకునే తదుపరి నిర్ణయాల కోసం వేచి చూడాలని భారత్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

అధికారిక ప్రకటన: చర్చల వాయిదాపై విదేశాంగ శాఖ నుండి అధికారిక ధ్రువీకరణ రావాల్సి ఉంది.

భారత్ మరియు అమెరికాకు పరస్పర అనుకూలమైన తేదీల్లో ఈ చర్చలను తిరిగి నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అమెరికా విధించిన ఈ 15 శాతం సుంకాలు భారత ఎగుమతులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయనే అంశంపై వాణిజ్య వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

