Hunza Valley: ఈ ముస్లిం దేశం మహిళలు 65 ఏళ్లలోనూ పిల్లలను కంటారు..అందంలో 16ఏళ్ల అమ్మాయిల వలే కనిపిస్తారు..!!
Hunza Valley in Pakistan: ప్రపంచ పటంలో ఒక చిన్న మూలలో, కాలానికి కూడా సవాల్ విసిరే ఓ లోయ ఉంది. అక్కడ వృద్ధాప్యం మన ముఖాలపై కనిపించదు, శరీరాన్ని కుంగదీయదు. వయసు పెరుగుతుందన్న విషయం కేవలం రికార్డుల్లో మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ లోయలో నివసించే మహిళలు అరవై ఏళ్లు దాటినా యవ్వన కాంతిని కోల్పోరు. ఆశ్చర్యకరంగా, చాలామంది ఆ వయసులో కూడా తల్లులయ్యే సామర్థ్యాన్ని నిలుపుకుంటారు. శస్త్రచికిత్సలు లేవు, ఖరీదైన కాస్మెటిక్ చికిత్సలు లేవు, కృత్రిమ జీవనశైలికి ఆస్కారం లేదు. మరి ఆ లోయలోని అసలు మంత్రం ఏమిటి? అదే హుంజా లోయ రహస్యం.
పాకిస్తాన్లోని గిల్గిట్–బాల్టిస్తాన్ ప్రాంతంలో, సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 2,500 మీటర్ల ఎత్తులో విస్తరించి ఉన్న హుంజా లోయ ప్రకృతి అందాలకు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. మంచుతో కప్పబడిన పర్వత శిఖరాలు, స్వచ్ఛమైన గాలి, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి. కానీ ప్రపంచం మొత్తం హుంజాను గమనించడానికి కారణం దాని ప్రకృతి మాత్రమే కాదు… అక్కడి ప్రజల దీర్ఘాయువు, ముఖ్యంగా మహిళల యవ్వనమే.
పర్యాటకుల అనుభవాలు, పలు మీడియా కథనాలు చెప్పే ఒకే మాట… హుంజా లోయలోని మహిళలు 70, 80 ఏళ్ల వయసులో కూడా నలభైల్లో ఉన్నట్టే కనిపిస్తారు. ముఖంపై ముడతలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. శరీరం చురుకుగా ఉంటుంది. నడకలో అలసట కనిపించదు. అరవై ఏళ్ల వరకు వారు వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ, కొండ ప్రాంతాల్లో నడుచుకుంటూ సాధారణ జీవితం గడుపుతుంటారు. ఆధునిక పట్టణ జీవితంలో ఇది అసాధారణంగా అనిపించే దృశ్యం.
అయితే హుంజా గురించి ప్రపంచాన్ని నిజంగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన విషయం ఇంకొకటి ఉంది. అదే మహిళల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం. పలు నివేదికల ప్రకారం, అక్కడ కొందరు మహిళలు 60 నుంచి 65 ఏళ్ల వయసులో కూడా సహజంగా గర్భవతులయ్యారు. సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళలు 45 నుంచి 55 ఏళ్ల మధ్య రుతువిరతికి చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత గర్భం దాల్చే అవకాశం చాలా అరుదుగా మారుతుంది. హుంజా లోయలో కనిపించే ఈ ఆలస్యమైన రుతువిరతి వ్యక్తిగత కేసులపై ఆధారపడినప్పటికీ, ఇది వైద్య నిపుణులను కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
ఈ అద్భుతమైన యవ్వనానికి, దీర్ఘాయుష్కు అసలు కారణం ఏమిటంటే… అక్కడి జీవనశైలి. హుంజా ప్రజలు ప్రకృతితో సమన్వయంగా జీవిస్తారు. వారి ఆహారం పూర్తిగా సహజమైనది. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు, తృణధాన్యాలు, ఇంట్లో తయారయ్యే పెరుగు రోజువారీ ఆహారంలో భాగం. ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్, ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్, శుద్ధి చేసిన చక్కెర వంటి వాటికి అక్కడ చోటే లేదు. పైగా, హిమానీనదాల నుంచి వచ్చే స్వచ్ఛమైన నీరు వారి ఆరోగ్యానికి మరింత బలం ఇస్తుంది.
ఇక్కడి జీవితం పరుగులు పెట్టదు. ఒత్తిడి, పోటీ, హడావిడి అనే పదాలకు హుంజా లోయలో పెద్దగా అర్థం ఉండదు. మహిళలు ప్రతిరోజూ పొలాల్లో పనిచేస్తారు, కొండ దారుల్లో నడుస్తారు, ఇంటి పనుల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు. ఈ సహజమైన శారీరక శ్రమ హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుతూ శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి చురుకైన జీవనశైలి వృద్ధాప్యాన్ని నెమ్మదిస్తుందన్నది వారి అభిప్రాయం.
ప్రపంచంలో దీర్ఘాయుష్కు ప్రసిద్ధి చెందిన కొన్ని ప్రాంతాలను ‘బ్లూ జోన్స్’గా పిలుస్తారు. హుంజా లోయ పేరు కూడా తరచూ ఈ జాబితాలో ప్రస్తావనకు వస్తుంది. శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ఇంకా పరిమితంగానే ఉన్నప్పటికీ, హుంజా ప్రజల ఆహారం, వాతావరణం, సామాజిక బంధాలు బ్లూ జోన్ లక్షణాలను స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తాయి. హుంజా లోయ మహిళల అందం ఎలాంటి కాస్మెటిక్ చికిత్సల ఫలితం కాదు. అది స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన నీరు, సహజ ఆహారం, ఒత్తిడి లేని జీవితం ఇచ్చిన వరం. అందుకే అక్కడ వయసు పెరిగినా, ముఖాలపై యవ్వన కాంతి మసకబారదు. కాలం ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది… కానీ హుంజా లోయలో యవ్వనం మాత్రం కాలానికి లోబడదనే భావన కలుగుతుంది.