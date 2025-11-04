హెచ్1బీ వీసాలపై అమెరికా ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్
H1B Visa Holdersకి గుడ్ న్యూస్! అమెరికా కార్మికశాఖ, షట్డౌన్ తర్వాత హెచ్1బీ వీసా అప్లికేషన్ల ప్రాసెసింగ్ను తిరిగి ప్రారంభించింది. ట్రంప్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం, ఇండియన్ ప్రొఫెషనల్స్కి భారీ ఊరట.
అమెరికా ప్రభుత్వం H1B Visa Applications పై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల షట్డౌన్ కారణంగా నిలిచిపోయిన హెచ్1బీ వీసా ప్రాసెసింగ్ మళ్లీ ప్రారంభమైంది.
విదేశీ కార్మిక ధృవీకరణ కార్యాలయం (OFLC) తాత్కాలిక మరియు శాశ్వత ఉపాధి కార్యక్రమాల కోసం దరఖాస్తులను తిరిగి ప్రాసెస్ చేయడం ప్రారంభించినట్లు అమెరికా కార్మికశాఖ (US Department of Labor) అధికారికంగా ప్రకటించింది.
షట్డౌన్ కారణంగా నిలిచిపోయిన ప్రాసెసింగ్
ట్రంప్ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలకు అమెరికన్ కాంగ్రెస్లో ఆమోదం రాకపోవడంతో ఫెడరల్ షట్డౌన్ (US Government Shutdown) అనివార్యమైంది.
దీంతో సెప్టెంబర్ 30, 2025 నుండి హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తుల ప్రాసెసింగ్ నిలిచిపోయింది.
ఈ ప్రభావం టెక్, హెల్త్కేర్, ఎడ్యుకేషన్ రంగాల్లో తీవ్రంగా కనిపించింది.
విదేశీ నిపుణులపై ఆధారపడిన US కంపెనీలు వీసా అప్లికేషన్లు నిలవడంతో సిబ్బంది కొరతను ఎదుర్కొన్నాయి.
H1B Visa Processing పునరుద్ధరణ — పెద్ద ఊరట
ఇప్పుడు పరిస్థితులు సాధారణం కావడంతో, అమెరికా కార్మికశాఖ హెచ్1బీ వీసాల ప్రాసెసింగ్ను తిరిగి ప్రారంభించింది.
ఇదే కాకుండా, లేబర్ కండిషన్ అప్లికేషన్లు (LCA) సమర్పించుకునే అవకాశం కూడా మళ్లీ లభించింది.
దీంతో భారతీయ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ సహా వేలాది మంది అప్లికెంట్లు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
OFLC FLAG System & SeasonalJobs Portal తిరిగి ప్రారంభం
- అమెరికా కార్మికశాఖ తాజాగా ప్రకటించిన ప్రకారం,
- OFLC FLAG System (Foreign Labor Application Gateway) ఇప్పుడు మళ్లీ యాక్టివ్గా ఉందని తెలిపింది.
- దరఖాస్తుదారులు ఇప్పుడు కొత్త అప్లికేషన్లు సిద్ధం చేసి సమర్పించుకోవచ్చు.
- అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులపై సమాచారం ఇవ్వడం, స్వీకరించడం కూడా సాధ్యమవుతోంది.
- అదనంగా, SeasonalJobs.dol.gov వెబ్సైట్ కూడా తిరిగి ప్రారంభమైంది
Green Card Sponsorshipలకు మార్గం సుగమం
ప్రస్తుతం PERM Labor Certifications (Program Electronic Review Management) కూడా పునరుద్ధరించబడ్డాయి.
ఇవి Green Card Sponsorship Processలో కీలక భాగం.
దీని ద్వారా విదేశీ ఉద్యోగులను శాశ్వత నివాసానికి (Permanent Residency) స్పాన్సర్ చేసే US Employersకి పెద్ద ఊరట లభించింది.
అమెరికా అధికారులు, ఈ ప్రాసెస్లు స్థానిక కార్మికుల వేతనాలు, ఉపాధి పరిస్థితులపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపవని స్పష్టం చేశారు.
భారతీయులకు భారీ సాంత్వన
ఈ నిర్ణయం భారతీయ హెచ్1బీ వీసా హోల్డర్లకు (Indian H1B Visa Holders) పెద్ద సాంత్వనగా మారింది.
అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీలు ఎక్కువగా భారతీయ ఇంజనీర్లపై ఆధారపడి ఉన్నందున, ఈ పునరుద్ధరణతో వీసా ఆమోదాలు వేగం తిరిగి సాధారణ స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది.
అయితే, వేలాది అప్లికేషన్లు పెండింగ్లో ఉన్నందున, పూర్తి ప్రాసెసింగ్లో కొంత ఆలస్యం సంభవించవచ్చని అధికారులు సూచించారు.
H1B Visa కీలక అంశాలు
అంశం
వివరాలు
షట్డౌన్ ప్రారంభం
సెప్టెంబర్ 30, 2025
ప్రాసెసింగ్ రీస్టార్ట్
నవంబర్ 3, 2025
రీస్టార్ట్ చేసిన వ్యవస్థలు
OFLC FLAG, SeasonalJobs Portal
లాభం పొందేవారు
H1B, LCA, PERM Applicants
ప్రధాన లబ్ధిదారులు
భారతీయ టెక్ ప్రొఫెషనల్స్
ముగింపు
ట్రంప్ ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయం, హెచ్1బీ వీసా అప్లికేషన్లు నిలిచిపోయిన భారతీయ నిపుణులకు ఉపశమనంగా మారింది.
OFLC FLAG System మళ్లీ యాక్టివ్ కావడంతో, H1B Visa Processing వేగం మళ్లీ పెరగనుంది.
ఇది US ఉద్యోగ మార్కెట్తో పాటు, భారతీయ టెక్ ఇండస్ట్రీకి కూడా పెద్ద బూస్ట్గా మారనుంది.