Gold Price: టారిఫ్ టెన్షన్తో బంగారం ధర రికార్డు స్థాయికి!
అమెరికా అధ్యక్షుడి తాజా టారిఫ్ ప్రకటనలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. వాణిజ్య అనిశ్చితి నేపథ్యంలో సురక్షిత పెట్టుబడిగా పసిడిని ఎంచుకుంటూ బంగారం కొనుగోళ్లకు మొగ్గుచూపుతున్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడి తాజా టారిఫ్ ప్రకటనలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. వాణిజ్య అనిశ్చితి నేపథ్యంలో సురక్షిత పెట్టుబడిగా పసిడిని ఎంచుకుంటూ బంగారం కొనుగోళ్లకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీని ప్రభావంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. దేశీయంగా కూడా పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.
బుధవారం ఒక్కరోజే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ఏకంగా రూ.3,600 పెరిగి రూ.1,02,620కి చేరింది. గడిచిన రోజు (ఆగస్ట్ 6) అది రూ.99,020గా ఉండేది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో కూడా అదే ధర రూ.1.03 లక్షలకు చేరిందని తెలుస్తోంది.
వెండి ధర కూడా పెరిగింది
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. కిలో వెండి ధర రూ.1,500 పెరిగి రూ.1,14,000కి చేరింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఇలా ఉన్నాయి:
న్యూయార్క్ స్పాట్ గోల్డ్ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం $3,379 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి ఔన్సు ధర $38.34గా ఉంది.
ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ధరలు?
వాణిజ్య యుద్ధ భయాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అమెరికా భారత్పై అదనంగా 25 శాతం టారిఫ్లు విధించడమే కాక, చిప్ దిగుమతులపై 100 శాతం సుంకాలు విధించేందుకు ట్రంప్ బెదిరింపులు జారీ చేశారు. దీనివల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లలో గందరగోళం నెలకొంది. ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఇంకా కొన్ని ప్రభావకారక అంశాలు:
అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించబోతుందన్న ఊహాగానాలు
డాలర్ విలువ తగ్గడం
సురక్షిత పెట్టుబడులవైపు మదుపుదారుల మొగ్గ
ఈ పరిణామాలన్నింటి వల్ల బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతుండటంతో ధరలు చారిత్రక గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయని నిపుణుల వ్యాఖ్యానం.