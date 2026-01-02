Supermoon 2026: ఆకాశంలో అద్భుతం.. రేపు రాత్రి ‘వోల్ఫ్ సూపర్మూన్’! సాధారణం కంటే ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా దర్శనం!
2026లో మొదటి సూపర్మూన్ జనవరి 3న ఆకాశంలో దర్శనమివ్వనుంది. 'వోల్ఫ్ సూపర్మూన్'గా పిలిచే ఈ చంద్రుడు సాధారణ పౌర్ణమి కంటే పెద్దదిగా, అత్యంత ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడు. భారతదేశంలో సాయంత్రం 5:45 గంటల నుంచి ఈ అద్భుతాన్ని కంటితో చూడవచ్చు.
సాధారణంగా మనకు గుడ్డు అంటే కేవలం ప్రోటీన్ ఇచ్చే ఆహారం మాత్రమే అని తెలుసు. కానీ, గుడ్డును శరీరంలో వాపులను తగ్గించి (Anti-inflammatory), పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే ఒక అద్భుతమైన 'సూపర్ ఫుడ్'గా మార్చుకోవచ్చని ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సౌరభ్ సేథీ వివరిస్తున్నారు. హార్వర్డ్, స్టాన్ఫోర్డ్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో శిక్షణ పొందిన ఆయన, గుడ్ల ద్వారా గరిష్ట పోషకాలను పొందేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిని పంచుకున్నారు.
పచ్చసొన గురించి భయం వద్దు!
చాలామంది పచ్చసొన (Egg Yolk) తింటే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందని భావిస్తారు. అయితే, ఇది పాతకాలపు ఆలోచన అని డాక్టర్ సేథీ కొట్టిపారేశారు. ఆరోగ్యవంతులు రోజుకు రెండు పచ్చసొనలు హాయిగా తినవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గుడ్డు సొనలో విటమిన్ A, D, E, K మరియు B లతో పాటు మన శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో ఖనిజాలు ఉంటాయి.
ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఆ ‘రెండు’ దినుసులు ఏవి?
డాక్టర్ సేథీ చెప్పిన అసలైన రహస్యం మీరు గుడ్లు వండేటప్పుడు కలిపే ఈ రెండు దినుసులే:
- పసుపు (Turmeric): ఇందులో ఉండే కర్క్యుమిన్ శరీరంలోని వాపులను (Inflammation) తగ్గిస్తుంది.
- మిరియాల పొడి (Black Pepper): మిరియాల పొడిలోని పైపెరిన్, పసుపులోని గుణాలను మన శరీరం గ్రహించేలా (Absorption) చేస్తుంది. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు మాత్రమే శరీరానికి పూర్తి ప్రయోజనం అందుతుంది.
పేగుల ఆరోగ్యానికి డాక్టర్ సేథీ సూచనలు:
- కూరగాయల మిశ్రమం: ఆమ్లెట్లో టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు, మష్రూమ్స్ లేదా ఆలివ్స్ వంటివి చేర్చండి. ఇవి ఇచ్చే ఫైబర్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మీ పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు అద్భుతమైన ఆహారంగా పనిచేస్తాయి.
- ఉప్పు వాడకం: రుచి కోసం ఉప్పు అవసరమే అయినా, దానిని వీలైనంత తక్కువగా వాడాలని ఆయన సూచించారు.
- తక్కువ సెగపై వండాలి: గుడ్లను వండేటప్పుడు తక్కువ మంట మీద సున్నితంగా వండాలి. అతిగా వేయించడం వల్ల అందులోని సహజ పోషకాలు దెబ్బతింటాయి. అలాగే నూనె వాడకం కూడా కనిష్టంగా ఉండాలి.