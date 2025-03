Viral Video: విమానానికి పక్షి ఢీకొని మంటలు... ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ దృశ్యాలు వైరల్

Flight catches fire due to bird hit: ఫెడ్ఎక్స్ కార్గో విమానానికి టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే పక్షి ఢీకొని మంటలు అంటుకున్నాయి. అమెరికాలోని నెవార్క్ లిబర్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్టులో శనివారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదాన్ని వెంటనే పసిగట్టిన పైలట్ విమానాన్ని మళ్లీ ఎయిర్ పోర్టుకు తీసుకొచ్చి సురక్షితంగా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేశారు.

బోయింగ్ 767-3S2F విమానం ఉదయం 8 గంటలకు టేకాఫ్ అయింది. కొన్ని నిమిషాల్లోనే పక్షి ఢీకొని కుడివైపు ఉన్న ఇంజన్లో మంటలు తలెత్తాయి. ఇంజన్లో మంటలు అంటుకోవడం గమనించిన పైలట్ వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఫ్లైట్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ కోరుతూ నెవార్క్ లిబర్టీ ఎయిర్ పోర్టుకు సమాచారం అందించారు.

8am today FedEx plane leaving Newark airport has a bird strike.. right engine on fire emergency landing everyone is safe pic.twitter.com/bVwi60769F