European Army: 'ఐరోపా సైన్యం' ప్రతిపాదనపై ఈయూ ఘాటు విమర్శలు.. అది అత్యంత ప్రమాదకరం
European Army: ఐరోపా సైన్యం ఏర్పాటుపై ఈయూ విదేశాంగ ప్రతినిధి కాజా కల్లాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. ప్రత్యేక సైన్యం ఏర్పాటు అత్యంత ప్రమాదకరమని హెచ్చరిక. నాటో ఉనికికి ముప్పు తప్పదా?
European Army: ఐరోపా దేశాలకు సొంతంగా ఒక ప్రత్యేక సైన్యం ఉండాలనే ప్రతిపాదనపై యురోపియన్ యూనియన్ (EU) ఫారిన్ పాలసీ చీఫ్ కాజా కల్లాస్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 'యురోపియన్ ఆర్మీ' ఏర్పాటు చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరమని, ఇది భద్రతా పరమైన గందరగోళానికి దారితీస్తుందని ఆమె హెచ్చరించారు.
కల్లాస్ లేవనెత్తిన కీలక అభ్యంతరాలు:
నార్వేలో జరిగిన భద్రతా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఐరోపా సైన్యం ఏర్పాటులో ఉన్న ప్రాక్టికల్ సమస్యలను ఎత్తిచూపారు:
కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్: యుద్ధం వంటి సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు సైన్యానికి ఎవరు ఆదేశాలు ఇవ్వాలి? నాటో (NATO) మాట వినాలా లేక ఐరోపా సైన్యం మాట వినాలా? అనే విషయంలో స్పష్టత ఉండదు.
నాటోకు ప్రత్యామ్నాయం సాధ్యమా?: ఇప్పటికే మెజారిటీ ఐరోపా దేశాలు నాటోలో సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు, మరో ప్రత్యేక సైన్యాన్ని నిర్వహించడం వల్ల గందరగోళం తప్పదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
నార్వే మద్దతు: నార్వే ప్రధాని జోనాస్ కూడా కల్లాస్ వ్యాఖ్యలను సమర్థించారు. అమెరికా మద్దతు లేని పక్షంలో ఐరోపా రక్షణ వ్యవస్థ కుప్పకూలుతుందన్న నాటో చీఫ్ మార్క్ రుట్టే హెచ్చరికలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.
వివాదానికి నేపథ్యం ఏంటి?
గ్రీన్లాండ్ విషయంలో అమెరికా వైఖరి, ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం వంటి పరిణామాల వల్ల ఐరోపా దేశాల్లో భద్రతా పరమైన ఆందోళనలు పెరిగాయి.
మక్రాన్ వాదన: ఐరోపా తనను తాను రక్షించుకోవడానికి సొంత సైన్యం ఉండాలని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మక్రాన్ ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
లక్ష మందితో సైన్యం: లక్ష మంది సైనికులతో 'యురోపియన్ ఆర్మీ' ఉండాలని యురోపియన్ కమిషనర్ ఆండ్రియస్ కుబిలియస్ ఇటీవల ప్రతిపాదించారు. జర్మనీ, స్పెయిన్ వంటి దేశాలు కూడా దీనికి మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
అగ్రరాజ్యం అమెరికాపై ఆధారపడటం తగ్గించుకోవాలని ఒక వర్గం, నాటోతోనే భద్రత అని మరో వర్గం వాదిస్తుండటంతో ఐరోపా రాజకీయాల్లో రక్షణ వ్యవహారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.