ఎలాన్ మస్క్ ‘గ్రోకిపీడియా’తో వికీపీడియాకు గట్టి పోటీ
హైదరాబాద్: టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్ సీఈవో అయిన ఎలాన్ మస్క్, టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మరో సంచలన ప్రకటన చేశారు. ప్రముఖ ఆన్లైన్ ఎన్సైక్లోపీడియా వికీపీడియాకు పోటీగా, మరింత మెరుగైన ప్లాట్ఫామ్ అయిన **'గ్రోకిపీడియా'**ను తీసుకొస్తున్నట్లు తన ఎక్స్ (Twitter) ఖాతా ద్వారా వెల్లడించారు. మస్క్ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) స్టార్టప్ అయిన xAI ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేస్తోంది.
గ్రోకిపీడియా ప్రత్యేకతలు
లక్ష్యం: వికీపీడియా కంటే ఎక్కువ విశ్వసనీయత, పారదర్శకత, కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించడమే గ్రోకిపీడియా ప్రధాన లక్ష్యం.
టెక్నాలజీ: మస్క్ సంస్థ రూపొందించిన గ్రోక్ ఏఐ టెక్నాలజీని ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఉపయోగించనున్నారు.
ఉద్దేశం: విశ్వాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి, మానవాళికి కృత్రిమ మేధస్సును ప్రయోజనకరంగా మార్చడానికి ఈ ప్రాజెక్టును మొదలుపెట్టినట్లు మస్క్ వివరించారు.
మిశ్రమ స్పందన
ఎలాన్ మస్క్ ప్రకటనపై ఇంటర్నెట్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు నెటిజన్లు ఆయన ప్రయత్నాన్ని స్వాగతిస్తుండగా, మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు. గ్రోక్ ఏఐ ఇప్పటికే వికీపీడియా డేటానే ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, గ్రోకిపీడియా ఎలా భిన్నంగా ఉంటుందని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, గ్రోకిపీడియా రాకతో ఆన్లైన్ సమాచార రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయోనని టెక్ నిపుణులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.