NYE Dubai Advisory: 2026 కొత్త సంవత్సరం ఈవ్ లో సురక్షితంగా & స్మార్ట్గా ట్రావెల్ చేయడానికి RTA సూచనలు
దుబాయ్ 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో ట్రాఫిక్ నిర్వహణ మరియు ప్రయాణాన్ని సజావుగా నిర్ధారించడానికి RTA పొడిగించిన మెట్రో, ట్రామ్ మరియు బస్సు సేవలను ప్రకటించింది. ఈ వేడుకల సమయంలో ప్రజా రవాణాను ఉపయోగించాలని ప్రజలను కోరింది.
దుబాయ్ అద్భుతమైన నూతన సంవత్సర వేడుకలతో 2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అదే సమయంలో, నగరంలో ట్రాఫిక్ మరియు రవాణా వ్యవస్థలను చూసుకోవడానికి రోడ్లు మరియు రవాణా అథారిటీ పూర్తిగా సన్నద్ధమైంది. ప్రధాన వేడుక ప్రాంతాలలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు ఉంటారని భావించి, నివాసితులు మరియు సందర్శకులు తమ సొంత కార్లను ఉపయోగించకుండా, ఆర్థికంగా మరియు సురక్షితంగా ఉండే ప్రజా రవాణాను ఎంచుకోవాలని RTA గట్టిగా సూచించింది.
ఎక్స్ (X) లో పోస్ట్ చేసిన అప్డేట్లో, ఎమిరేట్ అంతటా క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో ప్రజల రవాణాను సులభతరం చేయడానికి చాలా సూక్ష్మమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించబడుతున్నాయని అథారిటీ పేర్కొంది. ఉపయోగించే భారీ సంఖ్యలో రవాణాలకు అనుగుణంగా, దుబాయ్ యొక్క ప్రజా రవాణా నెట్వర్క్కు గణనీయమైన సేవా మెరుగుదల లభించబోతోంది. ఇందులో ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ను తగ్గించే లక్ష్యంతో రికార్డు స్థాయిలో 43 గంటల పాటు దుబాయ్ మెట్రో నిరంతరాయంగా పనిచేయడం ఉంది.
"న్యూ ఇయర్ ఈవ్ 2026 వేడుకల్లో తలెత్తే పరిస్థితిని మరియు ట్రాఫిక్, రవాణా వ్యవస్థలను అథారిటీ నిర్వహిస్తుంది" అని RTA అంగీకరించింది, "అయితే, వేడుకలు జరుగుతున్నంతసేపు ప్రజా రవాణా అత్యంత విశ్వసనీయమైన మరియు ప్రభావవంతమైన ఎంపికగా ఉంటుంది."
దుబాయ్ మెట్రో మరియు ట్రామ్: పొడిగించిన సమయాలు ప్రకటించబడ్డాయి
దుబాయ్ మెట్రో యొక్క ఎర్ర మరియు ఆకుపచ్చ లైన్లు రెండూ బుధవారం, డిసెంబర్ 31 ఉదయం 5:00 గంటల నుండి గురువారం, జనవరి 1 రాత్రి 11:59 గంటల వరకు (43 గంటలు) పనిచేస్తాయి. ప్రజలు తమ కార్లను ఇంట్లో వదిలివేయడాన్ని సులభతరం చేయడానికి ఈ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ అదనపు సేవ నివాస ప్రాంతాలు మరియు డౌన్టౌన్ దుబాయ్, దుబాయ్ మెరీనా వంటి ప్రధాన ఆకర్షణల మధ్య ప్రజల ప్రవాహానికి ఆటంకం కలగకుండా చేస్తుంది.
సమాంతరంగా దుబాయ్ ట్రామ్ కూడా డిసెంబర్ 31 ఉదయం 6:00 గంటల నుండి నూతన సంవత్సర రోజు తెల్లవారుజామున 1:00 గంటల వరకు తన పని గంటలను పొడిగిస్తుంది, తద్వారా బీచ్ మరియు రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో ప్రయాణాలను సులభతరం చేస్తుంది.
బస్సు సేవలు మరియు ట్రాఫిక్ నిర్వహణ చర్యలు
మెట్రో మరియు ట్రామ్ విస్తరణలతో పాటు, RTA బస్సు సేవలకు సంబంధించి లక్ష్యంగా చేసుకున్న మార్పులను అమలు చేస్తోంది, తద్వారా అవి అధిక సామర్థ్యం గల మార్గాల్లో నడుస్తాయి. ముఖ్యంగా గమనించదగిన బస్సు సేవ ఏమిటంటే, దుబాయ్ నుండి అబుదాబికి వెళ్లే E100 ఇంటర్సిటీ బస్సు సర్వీసును నూతన సంవత్సర రోజు సందర్భంగా మధ్యాహ్నం నుండి తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తారు. ఇది జనవరి 4న తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. చివరి ట్రిప్పులు ప్రతి నగరం నుండి వరుసగా అబుదాబిలో మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు మరియు దుబాయ్లో మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ఉంటాయి.
ఆ సమయంలో అబుదాబికి ప్రయాణించాలనుకునే ప్రయాణీకులకు ఇబ్న్ బటూటా బస్ స్టేషన్ (Ibn Battuta Bus Station) నుండి E101 సేవను తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేయబడింది. అయితే, రూట్ E102 కూడా న్యూ ఇయర్ ఈవ్ రోజు మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి రోజు చివరి వరకు ఇబ్న్ బటూటా నుండి పనిచేస్తుంది.
సురక్షితమైన మరియు సజావుగా ప్రయాణం కోసం ముందుగా ప్లాన్ చేయండి
ప్రజా మరియు ప్రైవేట్ రవాణా మౌలిక సదుపాయాలు బాగా సిద్ధంగా ఉన్నాయని RTA అంగీకరించింది. అయితే, పొడవైన క్యూలలో చిక్కుకోకుండా ఉండాలంటే ప్రజలు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవడం చాలా అవసరం. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలపై లైవ్ అప్డేట్ల కోసం S'hail యాప్ను ఉపయోగించాలని మరియు వివరణాత్మక మెట్రో/బస్సు/మెరైన్ రవాణా షెడ్యూల్ల కోసం RTA వెబ్సైట్ను తరచుగా తనిఖీ చేయాలని సూచించారు.
ఈ క్రియాశీలక చర్యల ద్వారా నూతన సంవత్సర ప్రయాణ అనుభవం యొక్క సున్నితత్వం మరియు భద్రత సులభతరం అవుతుందని మరియు ముందస్తు ప్రణాళిక ద్వారా దుబాయ్లోని పండుగ రద్దీని ఉత్తమంగా ఎదుర్కోవచ్చని అథారిటీ ముగించింది.