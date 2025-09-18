Donald Trump: క్యాపిటల్ భవనం వద్ద ట్రంప్ బంగారు విగ్రహం కలకలం
అమెరికాలో గురువారం రెండు ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు జరిగాయి. ఒకటి, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించగా, మరొకటి, యూఎస్ క్యాపిటల్ భవనం వెలుపల మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 12 అడుగుల బంగారు విగ్రహం ఏర్పాటు కావడమే. ఈ విగ్రహం చేతిలో బిట్కాయిన్తో ఉండటం అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది.
క్రిప్టోకరెన్సీపై చర్చకు విగ్రహం
ఈ విగ్రహాన్ని క్రిప్టోకరెన్సీ ఇన్వెస్టర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఏబీసీ అనుబంధ సంస్థ డబ్ల్యూజేఎల్ఏ వెల్లడించింది. క్రిప్టోకరెన్సీ భవిష్యత్తు, దేశ ద్రవ్య విధానం మరియు ఆర్థిక మార్కెట్లలో ప్రభుత్వ జోక్యం వంటి అంశాలపై చర్చను ప్రోత్సహించేందుకే ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. క్రిప్టోకరెన్సీకి ట్రంప్ బహిరంగంగా మద్దతు పలికినందుకు గౌరవసూచకంగా కూడా దీనిని ఏర్పాటు చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు.
అమెరికా ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం
అదే సమయంలో, అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీ రేటును 0.25% మేర తగ్గించింది. గతేడాది డిసెంబర్ తర్వాత వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో స్వల్పకాలిక వడ్డీ రేటు 4.3% నుంచి దాదాపు 4.1% కి తగ్గింది. ఈ ఏడాదిలో మరో రెండుసార్లు, 2026లో ఒకసారి వడ్డీ రేట్ల కోత ఉండే అవకాశం ఉందని ఫెడ్ సంకేతాలు ఇచ్చింది.
ట్రంప్ స్పందన కోసం ఉత్కంఠ
గతంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్పై మరియు ఆయన విధానాలపై ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఫెడ్ తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయంపై ట్రంప్ ఎలా స్పందిస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.