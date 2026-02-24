Donald Trump: నేను ఎంతకాలం ఉంటానో తెలియదు.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Donald Trump: తనపై జరుగుతున్న వరుస హత్యాయత్నాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఎంతకాలం జీవిస్తానో తెలియదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూనే, శత్రువులకు గట్టి హెచ్చరికలు పంపారు.
Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తన ప్రాణాలకు పొంచి ఉన్న ముప్పుపై ఆయన చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వరుసగా జరుగుతున్న హత్యాయత్నాల (Assassination Attempts) నేపథ్యంలో ట్రంప్ తన భద్రత మరియు భవిష్యత్తుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అసాధారణ నేతలనే టార్గెట్ చేస్తారు!
తనపై జరుగుతున్న దాడుల గురించి స్పందిస్తూ.. "ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే నేను ఇంకా ఎంతకాలం బతుకుతానో నాకే తెలియడం లేదు. చాలా మంది నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు" అని ట్రంప్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఈ దాడులను తన విజయానికి సంకేతంగా ఆయన అభివర్ణించారు.
♦ సాధారణ అధ్యక్షుల జోలికి షూటర్లు వెళ్లరని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
♦ చరిత్రలో అసాధారణ విజయాలు సాధించిన అబ్రహం లింకన్, జాన్ ఎఫ్. కెన్నడీ వంటి నేతలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని గుర్తు చేశారు.
♦ ఎన్ని బెదిరింపులు వచ్చినా తాను తీసుకునే నిర్ణయాల నుంచి వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.
ఫ్లోరిడా ఘటనతో పెరిగిన ఉత్కంఠ
ఇటీవల ఫ్లోరిడాలోని ట్రంప్ నివాసంలోకి ఒక సాయుధ దుండగుడు చొరబడటం కలకలం రేపింది. శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆయుధం మరియు ఇంధనం క్యాన్తో వచ్చిన వ్యక్తిని సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు గుర్తించారు. భద్రతా సిబ్బంది హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేయడంతో అతడిని అక్కడికక్కడే హతమార్చారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ తన ప్రాణహానిపై బహిరంగంగా స్పందించారు.
గతంలోనూ తృటిలో తప్పిన ప్రమాదాలు
ట్రంప్పై దాడులు జరగడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు:
జూలై 2024: ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉండగా ఒక దుండగుడు కాల్పులు జరపగా, తూటా ట్రంప్ చెవిని తాకుతూ వెళ్ళింది.
పామ్ బీచ్ ఘటన: గోల్ఫ్ కోర్స్లో రైఫిల్తో మాటు వేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
వరుసగా జరుగుతున్న ఈ దాడులు అమెరికా రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారాయి. ట్రంప్ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని రిపబ్లికన్ పార్టీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.