Trump Tariffs: సుంకాలపై సుప్రీం కోర్టు నిర్ణయాన్ని మరోసారి విమర్శించిన ట్రంప్

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సుంకాల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం దురదృష్టకరమని అన్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సుంకాల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం దురదృష్టకరమని అన్నారు. స్టేట్ ఆఫ్ యూనియన్ సమావేశంలో సుప్రీం కోర్టు జడ్జీల ముందే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు

Trump Tariffs: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన రెండవ పదవీకాలంలో అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు తన రెండవ స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ప్రసంగం చేశారు. ప్రసంగం సందర్భంగా, ఇరాన్ 32,000 మంది నిరసనకారులను చంపిందని ఆయన ఆరోపించారు. డిసెంబర్ 28 నుండి జనవరి 14 వరకు ఇరాన్‌లో ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు జరిగాయి. ఈ ప్రసంగంలో, ట్రంప్ సుంకాల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం దురదృష్టకరమని అన్నారు. అలాగే, ఇరాన్‌పై చర్య తీసుకుంటామని బెదిరించారు. ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో పన్నుల తగ్గింపుపై మాట్లాడుతూ, తన మైలురాయి చట్టం "వన్ బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్" చరిత్రలో అతిపెద్ద పన్నుల తగ్గింపు అందించిందని అన్నారు.

Trump Tariffs: సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం దురదృష్టకరమని ట్రంప్ అభివర్ణించారు, అంతర్జాతీయ అత్యవసర ఆర్థిక అధికారాల చట్టం కింద ప్రపంచ సుంకాలను విధించడం ద్వారా ఆయన తన అధ్యక్ష అధికారాలను దుర్వినియోగం చేశారని అన్నారు.

ఈ సుంకాల వల్ల వందల బిలియన్ డాలర్లు ఆదాయం వచ్చిందని, దేశానికి ఆర్థిక, జాతీయ భద్రతా ప్రయోజనాలు లభించాయని ట్రంప్ అన్నారు. గతంలో ఇతర దేశాలు అమెరికాను అనుకూలంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయని ఆయన అన్నారు.

ఈ సుంకాల వలన ద్రవ్యోల్బణం లేదు. ఇవి అపారమైన వృద్ధికి కారణమయ్యాయని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ తరువాత వాణిజ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 122 కింద విధించిన కొత్త 15% ప్రపంచ సుంకాలను ప్రస్తావించారు. ఈ సుంకాలు కొంచెం క్లిష్టంగా ఉన్నాయని, కానీ మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటాయని ఆయన అన్నారు.

ఈ సుంకాలకు కాంగ్రెస్ పర్యవేక్షణ అవసరం లేదని, కానీ ఆ తర్వాత వాటిని కొనసాగించడానికి చట్టం ప్రకారం కాంగ్రెస్ ఆమోదం అవసరమని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

Trump Tariffs: సుప్రీంకోర్టు సుంకాల నిర్ణయాన్ని ప్రస్తావించిన తర్వాత, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, దాదాపు అన్ని దేశాలు మరియు కంపెనీలు ఇప్పటికే చేసుకున్న ఒప్పందాలను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాయని శుభవార్త అన్నారు.

అధ్యక్షుడిగా నాకు కొత్త ఒప్పందం కుదుర్చుకునే చట్టపరమైన అధికారం ఉందని వారందరికీ తెలుసునని, అది వారికి మరింత కఠినంగా ఉండవచ్చని ఆయన అన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం, ధరల పెరుగుదల సమస్యను ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. ఈ సమస్యను ఆయన గతంలో డెమొక్రాట్లు అబద్ధంగా అభివర్ణించారు. వాటిని తాను పరిష్కరించానని పేర్కొన్నారు.

డెమొక్రాట్లు, మాజీ అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ విధానాలే అధిక ధరలకు కారణమని ట్రంప్ విమర్సించారు. తన ప్రభుత్వ విధానాలు ఈ ధరలను వేగంగా తగ్గిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. ధరలు వేగంగా తగ్గుతున్నాయని ప్రజలు వేచి ఉండాలని ట్రంప్ కోరారు. త్వరలో ఎవరూ ఊహించలేని ఫలితాలను వారు చూస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో, అధ్యక్షుడు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి లేదా ఫిబ్రవరిలో కాంగ్రెస్‌ను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. దీనిని "స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్" అని పిలుస్తారు. స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ డే నాడు ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ సభ్యులు హౌస్ చాంబర్‌లో సమావేశమవుతారు.

సభ స్పీకర్, ఉపాధ్యక్షుడు, సెనేట్ అధ్యక్షుడు.. అధ్యక్షుడి వెనుక ఉన్న ఎత్తైన వేదికపై కూర్చుంటారు. అధ్యక్షుడు కాపిటల్ వద్దకు చేరుకున్నప్పుడు, సభ సార్జెంట్-ఎట్-ఆర్మ్స్ ఆయన రాకను ప్రకటిస్తారు. తరువాత స్పీకర్ అధ్యక్షుడిని పరిచయం చేస్తారు. అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్‌కు తన ప్రసంగాన్ని అందిస్తారు.

