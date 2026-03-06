  • Menu
Donald Trump Demands: నేను లేకుండా ఇరాన్ కొత్త నాయకుడి ఎంపికా? కుదరదంతే!

Donald Trump Demands: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎంపికలో అమెరికా పాత్ర ఉండాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Donald Trump Demands

Highlights

Donald Trump Demands: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎంపికలో అమెరికా పాత్ర ఉండాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారసత్వ రాజకీయాలను అంగీకరించనన్నారు

Donald Trump Demands: తాను లేకుండా ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ను ఎన్నుకోవదానికి వీల్లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్ తదుపరి సుప్రీం లీడర్ ఎంపిక ప్రక్రియలో అమెరికా ప్రమేయం తప్పనిసరి అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. వాషింగ్టన్‌లో 'ఆక్సియోస్' వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా ప్రమేయం లేకుండా ఇరాన్ కొత్త నాయకుడిని ఎంచుకోవడం కేవలం సమయం వృధా మాత్రమేనని, అటువంటి ఎంపిక అర్థరహితమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుత సుప్రీం లీడర్ అయాతోల్లా అలీ ఖమేనీ వారసుడిగా ఆయన కుమారుడు మోజ్తాబా ఖమేనీ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. అయితే, ఈ వారసత్వ రాజకీయాలను తాను అంగీకరించబోనని ట్రంప్ స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇరాన్ పాలనలో మార్పు రావాలని, పాత పద్ధతులే కొనసాగితే ఉద్రిక్తతలు తగ్గవని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

కొత్తగా ఎన్నికయ్యే నాయకుడు కూడా గత పాలకుల విధానాలనే అనుసరిస్తే, భవిష్యత్తులో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మరిన్ని భీకర సంఘర్షణలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ ప్రజలకు, ఆ ప్రాంతానికి శాంతి, స్థిరత్వాన్ని చేకూర్చగల సమర్థవంతమైన నాయకత్వం రావాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

Donald Trump Demands: అమెరికా ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే ఏ నాయకుడిని కూడా తాము గుర్తించబోమని ట్రంప్ పరోక్షంగా హెచ్చరించారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలు, మధ్యప్రాచ్యంలో ఆ దేశం అనుసరిస్తున్న దూకుడు వైఖరిని అడ్డుకోవడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అయితే, ఇరాన్ అంతర్గత రాజకీయాల్లో అమెరికా జోక్యంపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం నుంచి తీవ్ర ప్రతిఘటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.

గతంలో ఇరాన్ కమాండర్ ఖాసిం సులేమానీ మరణం తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇప్పుడు సుప్రీం లీడర్ మార్పు సమయంలో ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం రేపుతున్నాయి. ఇరాన్ తన సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకుంటుందా లేక అమెరికా ఒత్తిడికి తలొగ్గుతుందా అనేది వేచి చూడాలి.

ఈ పరిణామాలు గమనిస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్ నాయకత్వ మార్పు ప్రక్రియ ప్రపంచ దేశాల మధ్య చర్చనీయాంశంగా మారనుంది. అమెరికా తన పట్టును నిరూపించుకోవడానికి ఎటువంటి వ్యూహాలను అనుసరిస్తుందోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

