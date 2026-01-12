  • Menu
Donald Trump Declares! ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న 'వికీపీడియా' స్క్రీన్ షాట్!

Highlights

వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా తనను తాను ప్రకటించుకుంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన పోస్ట్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. నికోలస్ మదురో అరెస్ట్ తర్వాత వెనిజులాలో నెలకొన్న రాజకీయ సంక్షోభంపై పూర్తి వివరాలు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శైలే వేరు. ఎప్పుడు ఏ సంచలనం చేస్తారో ఎవరూ ఊహించలేరు. తాజాగా ఆయన వెనిజులా అధ్యక్ష పదవిపై చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఏం జరిగింది?

ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ట్రూత్ సోషల్' (Truth Social) లో ఒక వికీపీడియా పేజీకి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్‌ను షేర్ చేశారు. అది ఎడిట్ చేసిన ఫోటో అయినప్పటికీ, అందులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫోటో కింద "జనవరి 2026 నుంచి వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు" అని రాసి ఉంది. దీంతో వెనిజులా బాధ్యతలను కూడా తానే తీసుకుంటున్నాననే సంకేతాన్ని ఆయన ఇచ్చారు.

వెనిజులాలో ఏం జరుగుతోంది?

గత కొంతకాలంగా వెనిజులాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి:

మదురో అరెస్ట్: మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టే పేరుతో అమెరికా దళాలు వెనిజులా రాజధాని కారకస్‌పై దాడులు చేశాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడి అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరస్‌ను అరెస్ట్ చేసి అమెరికాకు తరలించాయి.

తాత్కాలిక పాలన: ప్రస్తుతం వైస్ ప్రెసిడెంట్ డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ 90 రోజుల పాటు తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

ట్రంప్ అభ్యంతరం: నోబెల్ గ్రహీత, ప్రతిపక్ష నేత మచాడోను అధ్యక్షురాలిని చేస్తారని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, ట్రంప్ అందుకు సుముఖంగా లేరు. ఆమెకు ప్రజల్లో అంతగా మద్దతు లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

చర్చనీయాంశంగా మారిన పోస్ట్

వెనిజులా తదుపరి అధ్యక్షుడు ఎవరనే దానిపై సందిగ్ధత నెలకొన్న సమయంలో, ట్రంప్ తనను తాను తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకోవడం అంతర్జాతీయ దౌత్య వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. ఇది కేవలం వ్యంగ్యంగా చేసిన పోస్టా? లేక వెనిజులాపై అమెరికా పూర్తి పట్టు సాధించబోతోందా? అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

