Viral News Explained: ట్రంప్ హెల్త్ వీడియోలపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలు, క్లారిటీ ఇచ్చిన మాజీ అధ్యక్షుడు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఆస్పిరిన్ వల్ల చేతులపై గుర్తులు పడ్డాయని, తాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోగ్యంపై రాజకీయ, మీడియా వర్గాల్లో మళ్ళీ చర్చ మొదలైంది. ప్రస్తుతం 79 ఏళ్ల వయసున్న ట్రంప్, 82 ఏళ్ల వయసులో బాధ్యతలు చేపట్టిన డెమొక్రాట్ నేత జో బైడెన్ తర్వాత అమెరికా చరిత్రలో అత్యధిక వయసున్న రెండో అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు.
ట్రంప్ చేతులపై నీలిరంగు కమిలిన గుర్తులు (bruises) కనిపించడంతో ఆయన ఆరోగ్యంపై పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. కొందరు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆయన మేకప్ వేసుకుని ఆ గుర్తులను దాచేస్తున్నారని కూడా ఆరోపించారు. ఈ ఫోటోలు వైరల్ కావడంతో ఆయన ఆరోగ్యంపై చర్చ ముదిరింది.
"నేను అస్సలు అనారోగ్యంతో లేను" - ట్రంప్ వివరణ
ఇటీవల 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' ప్రచురించిన కథనంపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ ఈ పుకార్లను కొట్టిపారేశారు:
"నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. నా ఆరోగ్యం గురించి ప్రజలు పదే పదే అదే ప్రశ్న అడగడం చిరాకు కలిగిస్తోంది," అని ఆయన అన్నారు.
తన చేతులపై ఉన్న గుర్తుల గురించి వివరిస్తూ.. రక్తం గడ్డకట్టకుండా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా తాను ప్రతిరోజూ 'ఆస్పిరిన్' (రక్తాన్ని పలచబరిచే మందు) తీసుకుంటానని, డాక్టర్ల సలహా మేరకే ఇది చేస్తున్నానని తెలిపారు. "రక్తం చిక్కగా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు. నా గుండె నుండి వచ్చే రక్తం నీళ్లలా పలచగా ఉండాలని కోరుకుంటాను," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గుర్తులు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మేకప్ లేదా బ్యాండ్-ఎయిడ్స్ వాడుతానని స్పష్టం చేశారు.
ఫోటోలు మరియు ఆరోపణలపై అధ్యక్షుడి స్పందన
బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో ట్రంప్ అప్పుడప్పుడు కళ్లు మూసుకోవడం చూసి, ఆయన నిద్రపోతున్నారని వచ్చిన ఆరోపణలపై కూడా ఆయన స్పందించారు. "నేను ఎప్పుడూ బహిరంగంగా నిద్రపోలేదు. ఒక్కోసారి విశ్రాంతి కోసం కళ్లు మూసుకుంటాను, కానీ నేను నిద్రపోతున్నానని ప్రచారం చేస్తున్నారు," అని ట్రంప్ మండిపడ్డారు. తాను కళ్లు ఆర్పినప్పుడు తీసిన ఫోటోలను ఉపయోగించి ప్రత్యర్థులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
వైద్య పరీక్షల గురించి మాట్లాడుతూ.. తన శారీరక స్థితిని త్వరగా అంచనా వేయడానికి సాధారణ సిటి స్కాన్ చేయించుకున్నానని (ఎంఆర్ఐ కాదు), మీడియాలో వస్తున్నట్లుగా తనకు ఎలాంటి వినికిడి సమస్యలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గతంలో జో బైడెన్ను "స్లీపీ జో" అని ఎగతాళి చేసిన ట్రంప్, ఇప్పుడు తన వయస్సు మరియు ఆరోగ్యంపై వస్తున్న విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సి రావడం అమెరికా రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.