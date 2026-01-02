Deadly Explosion: న్యూఇయర్ ఈవ్ సందర్భంగా క్రాన్స్-మోంటానా స్కీ రిసార్ట్లో ఘోర ఘటన
స్విట్జర్లాండ్లోని క్రాన్స్-మోంటానా స్కీ రిసార్ట్లో నూతన సంవత్సర వేడుకల వేళ ఘోర పేలుడు సంభవించి 40 మంది మృతి చెందగా, 115 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. దీనిపై దర్యాప్తు సాగుతోంది.
స్విట్జర్లాండ్లోని క్రాన్స్-మోంటానా స్కీ రిసార్ట్లో నూతన సంవత్సర వేడుకల సమయంలో జరిగిన ఘోర పేలుడులో కనీసం 40 మంది మృతి చెందగా, 115 మంది గాయపడ్డారు. స్విస్ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు అక్కడి 'కాన్స్టెలేషన్ బార్'లో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
అధికారుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఇది ఉగ్రవాద దాడి కాదు. ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన అగ్నిప్రమాదమే దీనికి కారణమని భావిస్తున్నారు, అయితే దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలలో వేడుకల మధ్య మంటలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడటం, ప్రజలు భయాందోళనలతో పరుగులు తీయడం కనిపిస్తోంది.
భారీ స్థాయిలో సహాయక చర్యలు
ఘటనా స్థలానికి 13 హెలికాప్టర్లు, 42 అంబులెన్స్లు మరియు దాదాపు 150 మంది సహాయక సిబ్బంది చేరుకున్నారు. బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది తీవ్రంగా కాలిపోవడంతో స్థానిక ఆసుపత్రులు కిక్కిరిసిపోయాయి. వలైస్లోని సియోన్ ఆసుపత్రికి సుమారు 60 మందిని తరలించగా, అక్కడి ఐసీయూ (ICU) విభాగం నిండిపోయింది. దీంతో అత్యవసరమైతే తప్ప ఆసుపత్రులకు రావద్దని అధికారులు కోరారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మరికొందరిని లౌసాన్, జూరిచ్ మరియు జెనీవాలోని బర్న్ యూనిట్లకు తరలించారు.
జెనీవా యూనివర్సిటీ ఆసుపత్రి సమాచారం ప్రకారం, బాధితుల్లో 15 నుండి 25 ఏళ్ల వయస్సు గల యువకులు మరియు చిన్నారులు ఉన్నారు. చాలా మంది ప్రాణాపాయ స్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
విదేశీ బాధితులు
ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన మరియు గాయపడిన వారిలో ఎక్కువ మంది విదేశీయులు ఉన్నారు. మృతులను గుర్తించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని, గాయాలు తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల గుర్తింపు ప్రక్రియకు కొన్ని వారాల సమయం పట్టవచ్చని స్విస్ పోలీసు అధికారి ఫ్రెడరిక్ గిస్లర్ తెలిపారు. 16 మంది ఇటాలియన్లు కనిపించకుండా పోయారని, మరో 12 నుండి 15 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని ఇటలీ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఎనిమిది మంది ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు.
అగ్నిప్రమాదానికి కారణం ఏమిటి?
ప్రాథమిక విచారణలో 'ఫ్లాష్ ఓవర్' వల్ల మంటలు వేగంగా వ్యాపించి ఉండవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా గదిలోని వస్తువుల నుండి వెలువడే మండే వాయువులు ఒక్కసారిగా మంటలుగా మారి, నిమిషాల వ్యవధిలోనే అంతటా వ్యాపించి ఉండవచ్చని యూకే ఫైర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ రిచర్డ్ హేగర్ పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం దర్యాప్తు సాగుతుండగా, స్విట్జర్లాండ్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ విషాదంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తమవుతోంది. తమ వారి ఆచూకీ కోసం పలు దేశాల ప్రజలు ఆందోళనతో ఎదురుచూస్తున్నారు.