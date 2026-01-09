  • Menu
Nationwide Protests: ఇరాన్‌లో అంటుకున్న నిప్పు! పహ్లావీ ఒక్క పిలుపుతో రోడ్లపైకి లక్షలాది మంది!

Highlights

పహ్లావీ పిలుపుతో ఇరాన్‌లో దేశవ్యాప్త నిరసనలు మొదలయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్‌ను నిలిపివేయడంతో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. అరెస్టులు, ఘర్షణలతో పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది.

టెహ్రాన్, ఇరాన్ – జనవరి 9, 2026: దేశం వెలుపల ఉంటున్న యువరాజు రెజా పహ్లావీ పిలుపు మేరకు నేడు ఇరాన్ అంతటా భారీ నిరసనలు మిన్నంటాయి. ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్ మరియు ఫోన్ సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేసినప్పటికీ, ఆర్థిక సంక్షోభం మరియు మతపరమైన పాలనపై ఆగ్రహంతో ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చారు.

నగరమంతా నిప్పులు మరియు నిరసన హోరు

టెహ్రాన్ సహా పలు నగరాల్లో నిరసనకారులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ, బారికేడ్లను దహనం చేస్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. "నియంత నశించాలి", "ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ అంతం కావాలి" అనే నినాదాలతో పాటు, పూర్వపు పహ్లావీ వంశం మళ్లీ రావాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. మరోవైపు, అమెరికా మరియు ఇజ్రాయెల్ ఏజెంట్లే ఈ హింసను ప్రేరేపిస్తున్నారని ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ఆరోపిస్తోంది.

కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థల నిలిపివేత

నిరసనల ఉధృతిని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్ మరియు టెలిఫోన్ సేవలను నిలిపివేసింది. వాషింగ్టన్‌లో ఉంటున్న పహ్లావీ, తన దేశ ప్రజల గొంతు నొక్కేయకుండా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరియు యూరోపియన్ దేశాలను కోరారు.

ఆర్థిక సంక్షోభంపై పెల్లుబికిన ఆగ్రహం

గడిచిన మూడేళ్లలో ఇరాన్ ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద నిరసనలు ఇవే. టెహ్రాన్‌లోని గ్రాండ్ బజార్‌లో కరెన్సీ విలువ పడిపోవడానికి వ్యతిరేకంగా మొదలైన ఈ ఉద్యమం, ఇప్పుడు నిరుద్యోగం మరియు పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరల అంశాలపై దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది. హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రకారం, ఈ నిరసనల్లో ఇప్పటివరకు 42 మంది మరణించగా, 2,270 మందికి పైగా అరెస్టయ్యారు.

అంతర్జాతీయ స్పందన మరియు ఉద్రిక్తతలు

ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెస్కియాన్ సంయమనం పాటించాలని భద్రతా దళాలకు సూచించారు. కాగా, నిరసనకారులపై దాడులు జరిగితే తాము స్పందిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. పహ్లావీని "మంచి వ్యక్తి"గా అభివర్ణించిన ట్రంప్, ఆయనతో అధికారికంగా భేటీ అవ్వడం ఇప్పుడు సరికాదని పేర్కొన్నారు.

చారిత్రక ప్రాధాన్యత

1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత పహ్లావీ వంశస్థులకు ఇరాన్ ప్రజల నుండి ఈ స్థాయిలో మద్దతు లభించడం గమనార్హం. ఇది సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. దేశ ఆర్థిక వైఫల్యాలు మరియు పౌర స్వేచ్ఛ కోసం జరుగుతున్న పోరాటంలో ఈ నిరసనలు ఒక చారిత్రక ఘట్టంగా నిలవనున్నాయి.

