COVID-19: ఈ దేశంలో మళ్ళీ కరోనా విధ్వంసం .. వామ్మో.. ఇక మన పని కూడా అవుటేనా?
COVID-19: అమెరికాలో మరోసారి కోవిడ్ విధ్వంసం స్రుష్టిస్తోంది. క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం వంటి పండుగలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో..పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ప్రయాణాలు చేయడం, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి గడుపుతున్నారు. చల్లని వాతావరణం.. రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలు, అలాగే టీకాలు తీసుకున్న వారి శాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల COVID-19, ఇన్ఫ్లుఎంజా (ఫ్లూ) కేసులు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాబోయే కొన్ని వారాల్లో ఈ రెండు వైరస్ల వ్యాప్తి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు భావిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే అమెరికా ఒక పెద్ద COVID-19 వేవ్ ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా వేసవి చివరిలో.. వేగంగా వ్యాప్తి చెందే XFG (స్ట్రాటస్) వేరియంట్ కారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లు భారీగా నమోదయ్యాయి. శరదృతువులోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కేసులు కొంతవరకు తగ్గినప్పటికీ, శీతాకాలం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి మళ్లీ COVID-19 కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. దీనికి తోడు.. ఫ్లూ కేసులు అకస్మాత్తుగా పెరగడం ఆసుపత్రులపై మరింత ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది.
కేసులు పెరుగుతున్నా గానీ, గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో చూసిన శీతాకాల గరిష్ట స్థాయిలతో పోలిస్తే ఇప్పటి పరిస్థితి అంతగా తీవ్రమైనదిగా లేదని చెబుతున్నారు. యూఎస్ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ గణాంకాల ప్రకారం.. డిసెంబర్ మధ్య నాటికి దేశంలోని 31 రాష్ట్రాల్లో COVID-19 కేసులు పెరుగుతున్నాయి లేదా పెరుగుతాయని అంచనా వేసింది. మరో 15 రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి స్థిరంగా ఉండగా.. కేవలం ఒక రాష్ట్రంలో మాత్రమే కేసుల సంఖ్యలో తగ్గుదల కనిపించింది. CDC నిర్వహిస్తున్న వ్యర్థజలాల పర్యవేక్షణ డేటా ప్రకారం.. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం COVID-19 కార్యకలాపాలను ప్రస్తుతం తక్కువ స్థాయిగా వర్గీకరించారు. దాదాపు 15 రాష్ట్రాల్లో మాత్రం మితమైన లేదా అధిక స్థాయి COVID-19 కార్యకలాపాలు నమోదు అవుతున్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ రాష్ట్రాలు మిడ్వెస్ట్ ప్రాంతానికి చెందినవే ఉన్నాయి..
ఇదిలా ఉండగా.. స్టాన్ఫోర్డ్, ఎమోరీ యూనివర్సిటీలు కలిసి నిర్వహిస్తున్న వేస్ట్వాటర్స్కాన్ ప్రోగ్రామ్ వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం, నవంబర్ నెల నుంచి SARS-CoV-2 వైరస్ సాంద్రత సుమారు 21 శాతం పెరిగింది. ఫ్లూ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, COVID-19 కేసుల పెరుగుదల మాత్రం కొంత నెమ్మదిగానే కొనసాగుతోందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. వాండర్బిల్ట్ యూనివర్సిటీ మెడికల్ సెంటర్కు చెందిన అంటు వ్యాధి నిపుణుడు డాక్టర్ విలియం షాఫ్నర్ మాట్లాడుతూ, COVID-19 కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరే వారి సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతోందని, ముఖ్యంగా 65 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో ఈ ధోరణి స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని తెలిపారు. ఇది ఆందోళన కలిగించే అంశమే అయినప్పటికీ, ప్రతి శీతాకాలంలో కనిపించే సాధారణ కాలానుగుణ నమూనాలో భాగంగానే దీనిని చూడాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
శీతాకాలంలో COVID-19 కేసులు ఎందుకు పెరుగుతాయన్న దానిపై నిపుణులు పలు కారణాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. COVID-19 సంవత్సరం పొడవునా ఎప్పుడైనా వ్యాప్తి చెందగలిగినప్పటికీ, సాధారణంగా రెండు ప్రధాన దశల్లో ఎక్కువగా విజృంభిస్తుంది. ఒకటి శీతాకాలంలో, మరొకటి వేసవి చివరిలో. కాలక్రమేణా రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం, కొత్తగా ఉద్భవించే మరింత అంటువ్యాధి కలిగిన వేరియంట్లు, చలికాలంలో ప్రజలు ఎక్కువ సమయం ఇంటి లోపల గడపడం, అలాగే సెలవుల సమయంలో ప్రయాణాలు మరియు సామాజిక సమావేశాలు అకస్మాత్తుగా పెరగడం వంటి అంశాలు వైరస్ వ్యాప్తికి అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
ప్రాంతాల వారీగా చూస్తే, తాజా గణాంకాల ప్రకారం అమెరికాలో మిడ్వెస్ట్, ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో COVID-19 మరియు ఫ్లూ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 18 నాటికి CDC డేటా ఆధారంగా, అరిజోనా, కనెక్టికట్, కాన్సాస్, కెంటుకీ, మైనే, మసాచుసెట్స్, మిచిగాన్, మిన్నెసోటా, నెబ్రాస్కా, న్యూ హాంప్షైర్, న్యూ మెక్సికో, ఒహియో, ఒక్లహోమా, సౌత్ డకోటా మరియు వెస్ట్ వర్జీనియా వంటి రాష్ట్రాల్లో COVID-19 కార్యకలాపాలు మితమైన లేదా అధిక స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రాల్లోని ఆరోగ్య విభాగాలు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, టీకాలు, బూస్టర్ డోసులు సకాలంలో తీసుకోవాలని, అలాగే రద్దీగా ఉండే మూసివున్న ప్రదేశాల్లో మాస్క్లు ధరించాలని సూచిస్తున్నాయి.భారత్ లో మాత్రం చలి విపరీతంగా ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. ఇప్పటి వరకు కోవిడ్ సంబంధిత కేసులు నమోదు కాలేదు.