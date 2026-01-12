Pakistan: చికెన్ కిలో రూ. 840..కిలో బియ్యం రూ. 320..తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో శత్రు దేశం..!!
Pakistan: పాకిస్తాన్లో ద్రవ్యోల్బణం ప్రజల జీవితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంది. వరుసగా 23వ వారంలో కూడా దేశంలో వారపు ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల నమోదవడం పరిస్థితి ఎంత క్లిష్టంగా ఉందో స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ (IMF), ప్రపంచ బ్యాంకు, అలాగే స్నేహపూర్వక దేశాల నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందుతున్నప్పటికీ, ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి పాకిస్తాన్ బయటపడే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ముఖ్యంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు నిరంతరం పెరుగుతుండటంతో సామాన్య ప్రజలు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు.
పాకిస్తాన్ ప్రముఖ పత్రిక డాన్ విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం, జనవరి 8తో ముగిసిన వారంలో సున్నితమైన ధరల సూచిక (Sensitive Price Index – SPI) ఆధారంగా లెక్కించిన వారపు ద్రవ్యోల్బణం వార్షిక ప్రాతిపదికన 3.20 శాతం పెరిగింది. ఇది వరుసగా 23వ వారం ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల నమోదు కావడం గమనార్హం. గత కొన్ని నెలలుగా SPI ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం వారం తర్వాత వారం పెరుగుతూనే ఉందని అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా గోధుమ పిండి, బియ్యం, చక్కెర, చికెన్ వంటి ప్రాథమిక ఆహార పదార్థాల ధరలు భారీగా పెరగడం ఈ ద్రవ్యోల్బణానికి ప్రధాన కారణంగా మారింది. గత వారం తో పోలిస్తే అత్యధికంగా ధరలు పెరిగిన వస్తువుల్లో గోధుమ పిండి 5.07 శాతం, చికెన్ 2.86 శాతం, వెల్లుల్లి 2.44 శాతం పెరిగాయి. అలాగే కారం పొడి, LPG, టీ, చక్కెర, బ్రెడ్, బాస్మతి బియ్యం వంటి వస్తువుల ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.
వార్షిక ప్రాతిపదికన చూస్తే పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. గోధుమ పిండి ధరలు ఏకంగా 31 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. గ్యాస్ ధరలు, చక్కెర, మిరపకాయ పొడి, పాలు, గుడ్లు వంటి నిత్యావసరాల ధరలు కూడా డబుల్ డిజిట్ పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. జనవరి 8తో ముగిసిన వారంలో సుమారు 21 నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగాయని, మరో 22 వస్తువుల ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని డాన్ పేర్కొంది.
ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం సామాన్య పాకిస్తానీ కుటుంబాల ఆహారపు అలవాట్లపై నేరుగా పడుతోంది. చికెన్, బియ్యం వంటి ప్రాథమిక ఆహార పదార్థాలు కూడా చాలామందికి అందని ధరలకు చేరుతున్నాయి. లివింగ్కాస్ట్.ఆర్గ్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న తాజా ధరల ప్రకారం, పాకిస్తాన్లో ఒక కిలో చికెన్ బ్రెస్ట్ ధర దాదాపు 2.99 డాలర్లు (సుమారు 840 పాకిస్తానీ రూపాయలు)గా ఉంది. అదే సమయంలో ఒక కిలో బియ్యం ధర సుమారు 320 PKRగా నమోదైంది.
ఇదే విధంగా, ఒక లీటర్ పాలు ధర 219 PKR, 500 గ్రాముల బ్రెడ్ ప్యాకెట్ 163 PKR, 12 గుడ్లు 317 PKR వరకు చేరాయి. టమోటా కిలో ధర 140 PKR, బంగాళాదుంప 95 PKR, ఉల్లిపాయ 121 PKRగా ఉంది. పండ్ల ధరలు కూడా సామాన్యులకు భారంగా మారాయి. ఆపిల్ కిలోకు సుమారు 300 PKR, అరటిపండ్లు కిలోకు 174 PKR, నారింజ కిలోకు 222 PKR వరకు ఖర్చవుతోంది.
ఈ ధరలు ఆహార ధరల వెబ్సైట్లలో ఉన్న తాజా అంచనాల ఆధారంగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి మారే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం కారణంగా పాకిస్తాన్లో సామాన్య ప్రజల జీవితం రోజురోజుకూ కష్టతరంగా మారుతోంది. అంతర్జాతీయ సహాయం ఉన్నా, ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమవుతోందనే విమర్శలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఆర్థిక ఒత్తిడి దేశంలోని కోట్లాది కుటుంబాల దైనందిన జీవనాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది.