New Year’s Eve Fireworks California: కాలిఫోర్నియాలో 2026 నూతన సంవత్సర బాణసంచా వేడుకలు

Highlights

క్యాలిఫోర్నియాలో న్యూ ఇయర్ ఈవ్ 2026ను జరుపుకోవాలనుకుంటున్నారా? సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బేలో జరిగే ఫైర్‌వర్క్స్‌ నుంచి క్వీన్ మేరీ పార్టీల వరకు, మ్యామత్ లేక్‌స్ వేడుకలు, క్రూయిజ్‌లు మరియు కుటుంబానికి అనువైన కార్యక్రమాల వరకు—కొత్త సంవత్సరాన్ని స్వాగతించేందుకు ఇదే మీ పూర్తి గైడ్.

2026 సంవత్సరం త్వరలో రాబోతోంది, కాలిఫోర్నియా తనదైన శైలిలో ప్రజలను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది—సరస్సుల వద్ద బాణసంచా, బీచ్‌ల వద్ద కౌంట్‌డౌన్‌లు, బోట్ రైడ్‌లు, పర్వత వేడుకలు మరియు కుటుంబ వినోదాలు ఊహించుకోండి. మీరు పెద్ద నగర కోలాహలాన్ని ఇష్టపడే పార్టీ ప్రియులైనా, లేదా మీ పిల్లలతో కలిసి ప్రశాంతమైన ఉదయాన్నే సముద్రాన్ని వీక్షించే ప్రకృతి ప్రేమికులైనా, కాలిఫోర్నియా మీ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోయే నూతన సంవత్సర వేడుకను అందిస్తుంది.

సంవత్సరంలో చివరి రాత్రిని నిజంగా అద్భుతంగా మార్చగలిగే కాలిఫోర్నియాలోని ఉత్తమ నూతన సంవత్సర వేడుకల ప్రదేశాలకు సంబంధించిన గైడ్ ఇక్కడ ఉంది:

శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో: బే ఏరియాపై మాయాజాలం

శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే పక్కన కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలకడం ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక అనుభూతినిస్తుంది.

  • తేదీ: బుధవారం, డిసెంబర్ 31, 2025
  • సమయం: 11:59 PM (అర్ధరాత్రి)
  • ప్రదేశం: ఎంబర్కాడెరో (మిషన్ స్ట్రీట్ నుండి ఫోల్సమ్ స్ట్రీట్ వరకు)
  • ప్రవేశం: ఉచితం

సుమారు 200,000 మంది ప్రజలు ఎంబర్కాడెరో వెంట గుమిగూడి, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వాటర్‌ఫ్రంట్ నుండి 15 నిమిషాలకు పైగా సాగే బాణసంచా ప్రదర్శనను వీక్షిస్తారు. పియర్ 14 దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన బార్జ్‌ల నుండి ఈ బాణసంచా ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఈ క్షణం సినిమా సన్నివేశంలా అనిపిస్తుంది.

ఉత్తమ సలహా:

మంచి స్థలం దొరకాలంటే 11.30 p.m. కల్లా అక్కడికి చేరుకోండి. స్పష్టమైన వీక్షణ మరియు మంచి సౌండ్ కోసం ఫెర్రీ బిల్డింగ్ దక్షిణ భాగంలో నిలబడటం మంచిది.

ఎక్కువ రద్దీ లేని ప్రదేశాలు:

మీరు రద్దీ లేకుండా ఈ క్షణాన్ని ఆస్వాదించాలనుకుంటే, ఈ ప్రదేశాలు గొప్ప వీక్షణలను అందిస్తాయి (వాతావరణం సహకరిస్తే):

  1. ట్రెజర్ ఐలాండ్ / యెర్బా బ్యూనా ఐలాండ్
  2. టెలిగ్రాఫ్ హిల్ మరియు చుట్టుపక్కల వీధులు
  3. ఓక్‌లాండ్ హిల్స్ మరియు గ్రిజ్లీ పీక్
  4. Marin Headlands (గోల్డెన్ గేట్ బ్రిడ్జ్‌తో పాటు బాణసంచా వీక్షణ)

మామత్ లేక్స్: వింటర్ వండర్‌ల్యాండ్‌లో ముందస్తు పార్టీ

అందరూ అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని ఉండాలని అనుకోరు, మామత్ లేక్స్ (Mammoth Lakes) దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంది.

  1. బాణసంచా: రాత్రి 9:00 PM
  2. DJ లైవ్: 7:30 PM – 9:30 PM
  3. వేదిక: ది విలేజ్, మామత్ లేక్స్
  4. ధర: ఉచితం

కుటుంబ సభ్యులు మరియు శీతాకాలపు పర్యాటకులు రాత్రి 9 గంటల బాణసంచాతో కొత్త సంవత్సర వేడుకలను జరుపుకోవచ్చు.

SoCal: క్వీన్ మేరీపై నూతన సంవత్సరపు గ్లామర్

మీరు బాణసంచాతో పాటు గ్లామర్, కొంచెం చరిత్రను కోరుకుంటే లాంగ్ బీచ్‌లోని క్వీన్ మేరీ (Queen Mary) అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇక్కడ బాణసంచాతో నిండిన రాత్రిని ఆస్వాదించవచ్చు.

థీమ్: అన్‌మాస్క్ ది నైట్ – మాస్క్వెరేడ్ సోయిరీ (Masquerade Soirée)

అతిథులను లైవ్ ప్రదర్శనలు, సంగీతం, థీమ్ డెకరేషన్‌లతో అలరిస్తారు. అర్ధరాత్రి జరిగే బాణసంచా ప్రదర్శనతో వేడుకలు ముగుస్తాయి.

వాటర్స్ ఎడ్జ్ ఫైర్‌వర్క్స్: బే ఏరియా క్రూయిజ్‌లు

మీరు బాణసంచా ప్రదర్శన మధ్యలో ఉండాలనుకుంటున్నారా, కానీ రద్దీని తట్టుకోలేరా? నీటిపై నూతన సంవత్సర వేడుకల క్రూయిజ్‌లు (Cruises) మీకు దగ్గరగా బాణసంచా వీక్షణను పొందే అత్యంత ప్రశాంతమైన మార్గం:

  1. స్పీకేజీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో NYE క్రూయిజ్
  2. అండర్ ది ఫైర్‌వర్క్స్ క్రూయిజ్ (శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్పిరిట్)
  3. గ్యాట్స్‌బైస్ యాచ్ న్యూ ఇయర్ ఈవ్ పార్టీ
  4. బర్కిలీ న్యూ ఇయర్ ఈవ్ డిన్నర్ క్రూయిజ్

కాలిఫోర్నియా నూతన సంవత్సర పార్టీలు—బాణసంచా లేకపోయినా సరదాకు లోటు ఉండదు

కాలిఫోర్నియా బాణసంచా లేని అనేక కౌంట్‌డౌన్ ఈవెంట్‌లను కూడా ప్లాన్ చేసింది.

కుటుంబాలకు అనుకూలమైన ప్రదేశాలు:

  • గిల్రాయ్ గార్డెన్స్ NYE సెలబ్రేషన్
  • నూన్ ఇయర్ ఈవ్ ఎట్ చిల్డ్రన్స్ డిస్కవరీ మ్యూజియం, శాన్ జోస్
  • చాబో స్పేస్ & సైన్స్ సెంటర్ బెలూన్ డ్రాప్, ఓక్‌లాండ్

కాలిఫోర్నియా స్టైల్‌లో 2026కు స్వాగతం

మీరు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బేలో అద్భుతమైన బాణసంచా కింద, లగ్జరీ యాచ్‌లో, కామెడీ కౌంట్‌డౌన్‌లో పాల్గొంటున్నా, లేదా మీ కుటుంబంతో ముందస్తు వేడుక చేసుకుంటున్నా, కాలిఫోర్నియాలో అనేక రకాల నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, వెచ్చని శీతాకాలపు దుస్తులు ధరించండి, ఏర్పాట్లు చేసుకోండి, సమయానికి చేరుకోండి—ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి సమయం వచ్చినప్పుడు, గోల్డెన్ స్టేట్ ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది.

